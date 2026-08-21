En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Incendios en Tolima
Terremoto en Perú
Reconstrucción de Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Bajo nivel del río Magdalena afectan transporte de carga de Santander a Barranquilla

Bajo nivel del río Magdalena afectan transporte de carga de Santander a Barranquilla

El río Magdalena llegó a registrar profundidades inferiores a un metro en Barrancabermeja. Aunque el nivel ya supera los 2,15 metros, persisten restricciones para el transporte de carga.

Bajo nivel del río Magdalena en medio de sequía
Imagen de la comunidad. Bajo nivel del río Magdalena en medio de sequía
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: 21 de ago, 2026

Los bajos niveles del río Magdalena, a causa del fenómeno de El Niño que atraviesa el país, están afectando la navegabilidad en diferentes sectores de esta importante arteria fluvial. En Barrancabermeja, Santander, se registraron entre finales de julio y comienzos de agosto profundidades mínimas históricas, inferiores a un metro en promedio.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

José Torreglosa, director de Cormagdalena, explicó que las mediciones más recientes muestran una recuperación en los niveles del afluente. Actualmente, en el sector de la cuenca media ubicado en Barrancabermeja, la profundidad supera los 2,15 metros.

Últimas noticias

Fracking en Colombia.jpg
Santanderes

Gobernador de Santander respalda el fracking en el Magdalena Medio

dinero colombia.jpg
Santanderes

Senador Gustavo Moreno propone destinar el 4x1.000 para la reconstrucción tras terremoto

“Desde 2023 mantiene un plan de dragado del río Magdalena, estrategia que ha permitido mitigar los efectos de la disminución de los niveles y mantener las condiciones de navegabilidad”, explicó el director.

Aunque las condiciones del río han generado restricciones para el transporte de carga, Cormagdalena aclaró que “no se ha suspendido la navegación y el transporte fluvial hacia los diferentes municipios mantiene cierta normalidad”.

La situación también genera preocupación por la captación de agua para los sistemas de acueducto. De acuerdo con Cormagdalena, ya se han reportado dificultades en municipios como Mompox, en Bolívar, y Cerro de San Antonio, en Magdalena.

Lea también:

incendios.jpg
Santanderes

Sequía mantiene en alerta a Santander por aumento de incendios forestales

Incendios forestales en Antioquia
Antioquia

Sequía golpea a Antioquia: casi 10 municipios enfrentan incendios por fenómeno de El Niño

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Ante las condiciones de sequía, el director de la entidad hizo un llamado a las comunidades para optimizar el consumo de agua en los hogares y evitar un mayor impacto sobre las fuentes hídricas.

Publicidad

La entidad aseguró que continuará realizando monitoreos permanentes en las diferentes estaciones ubicadas a lo largo del río y entregando información a las autoridades territoriales, además de fortalecer las acciones para apoyar a los municipios que puedan verse afectados por la reducción de los niveles del Magdalena.

Relacionados

Barrancabermeja

Cormagdalena

Santander

Blu Radio

Publicidad

Publicidad

Publicidad