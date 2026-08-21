Bajo nivel del río Magdalena afectan transporte de carga de Santander a Barranquilla

Los bajos niveles del río Magdalena, a causa del fenómeno de El Niño que atraviesa el país, están afectando la navegabilidad en diferentes sectores de esta importante arteria fluvial. En Barrancabermeja, Santander, se registraron entre finales de julio y comienzos de agosto profundidades mínimas históricas, inferiores a un metro en promedio.

José Torreglosa, director de Cormagdalena, explicó que las mediciones más recientes muestran una recuperación en los niveles del afluente. Actualmente, en el sector de la cuenca media ubicado en Barrancabermeja, la profundidad supera los 2,15 metros.

“Desde 2023 mantiene un plan de dragado del río Magdalena, estrategia que ha permitido mitigar los efectos de la disminución de los niveles y mantener las condiciones de navegabilidad”, explicó el director.

Aunque las condiciones del río han generado restricciones para el transporte de carga, Cormagdalena aclaró que “no se ha suspendido la navegación y el transporte fluvial hacia los diferentes municipios mantiene cierta normalidad”.



La situación también genera preocupación por la captación de agua para los sistemas de acueducto. De acuerdo con Cormagdalena, ya se han reportado dificultades en municipios como Mompox, en Bolívar, y Cerro de San Antonio, en Magdalena.

Ante las condiciones de sequía, el director de la entidad hizo un llamado a las comunidades para optimizar el consumo de agua en los hogares y evitar un mayor impacto sobre las fuentes hídricas.

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La entidad aseguró que continuará realizando monitoreos permanentes en las diferentes estaciones ubicadas a lo largo del río y entregando información a las autoridades territoriales, además de fortalecer las acciones para apoyar a los municipios que puedan verse afectados por la reducción de los niveles del Magdalena.