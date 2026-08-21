Senador Gustavo Moreno propone destinar el 4x1.000 para la reconstrucción tras terremoto

El senador Gustavo Moreno presentó ante el Congreso de la República una propuesta para que, durante los próximos tres años, los recursos recaudados a través del impuesto del 4x1.000 sean destinados a financiar la reconstrucción de las zonas devastadas por el terremoto.

“Es necesario hacerlo”, sostuvo el congresista santandereano al plantear que este mecanismo permitiría canalizar recursos hacia las comunidades afectadas por la emergencia en el occidente del país.

La iniciativa hace parte de un proyecto de ley que, además de plantear una destinación temporal de recursos para la reconstrucción, propone desmontar gradualmente el Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), conocido como 4x1.000.

"Esta tragedia nos obliga a revisar las prioridades. Y si, como ha sido anunciado, el Gobierno declara la Emergencia Económica, contará temporalmente con facultades legislativas para adoptar las medidas fiscales y presupuestales necesarias para enfrentar y conjurar la crisis. Es justamente en ese escenario en el que hacemos el llamado para que tenga en cuenta esta fuente de financiación", manifestó el senador.

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De acuerdo con la propuesta, el impuesto fue creado en 1998, durante la crisis financiera, con una tarifa inicial de 2x1.000 y con carácter de emergencia. Sin embargo, posteriormente fue incorporado de manera permanente al Estatuto Tributario.

El senador @GustavoMoreno__ presentó propuesta al Congreso para que el impuesto del 4×1000 durante los próximos tres años sea destinado para financiar la reconstrucción de la zona devastada por el terremoto. "Es necesario hacerlo", dijo #VocesySonidos pic.twitter.com/n4isom2d2F — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 20, 2026

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En 2001 la tarifa pasó a 3x1.000 y en 2003 aumentó a 4x1.000. En 2006 se eliminó la fecha de vencimiento de ese incremento, por lo que el gravamen quedó establecido de manera indefinida.

El proyecto recuerda que en 2010, 2013 y 2014 el Congreso de la República aprobó normas encaminadas a reducir o eliminar el impuesto, pero las reducciones fueron aplazadas o sustituidas. Finalmente, en 2016 se abandonó el desmonte y se mantuvo la tarifa de 4x1.000.

La iniciativa plantea una reducción gradual a partir de 2029: la tarifa pasaría a 3,5x1.000 ese año, a 3x1.000 en 2030 y continuaría disminuyendo medio punto por mil cada año hasta llegar a 0,5x1.000 en 2035.

Propongo que los $16 billones que recauda el 4x1000 vayan a la reconstrucción.



Y en las zonas afectadas: congelar el alza de arriendos y materiales de construcción.



¡La tragedia no puede ser un negocio! pic.twitter.com/YFgT9DDwUb — Gustavo Moreno Senador !🇨🇴🔋 (@GustavoMoreno__) August 19, 2026

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A partir del primero de enero de 2036, el impuesto sería eliminado definitivamente.

El senador argumenta que el GMF encarece las transacciones financieras, puede desincentivar el uso de cuentas y medios electrónicos de pago y contribuir a una mayor utilización del efectivo, factores que, según la propuesta, afectan la inclusión financiera y pueden favorecer la informalidad.

"El desmonte sería gradual debido al impacto que tendría sobre los ingresos de la Nación. El proyecto contempla que el Ministerio de Hacienda realice un seguimiento anual al recaudo, los efectos fiscales y económicos y las medidas necesarias para compensar la disminución de ingresos", dijo el congresista.

La discusión sobre el futuro del 4x1.000 también ha sido planteada por el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, quien durante la campaña señaló que una reducción del tamaño del Estado permitiría disminuir las necesidades de recursos y, posteriormente, reducir la carga tributaria.

De la Espriella también ha hablado de eliminar gradualmente el 4x1.000, al considerar que este impuesto puede generar mayores niveles de informalidad, particularmente por el uso excesivo del efectivo.

Así, la propuesta presentada por el senador Gustavo Moreno pone nuevamente en el centro del debate nacional el futuro de un impuesto creado hace más de 25 años como una medida temporal y que terminó convirtiéndose en una fuente permanente de recursos para el Estado.

En el caso de la propuesta del senador, el primer objetivo sería utilizar temporalmente esos recursos para atender la emergencia y avanzar en la reconstrucción de las zonas golpeadas por el terremoto, mientras se mantiene un cronograma para el desmonte definitivo del impuesto.