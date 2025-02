Bandas criminales de Bucaramanga están usando a niños para sicariatos, alerta la Alcaldía

La Alcaldía de Bucaramanga lanzó una alerta por la creciente instrumentalización de menores de edad por parte de bandas criminales, quienes los entrenan y usan para convertirse en sicarios. Así lo denunció la Secretaría del Interior del municipio, que reveló cifras preocupantes sobre la participación de niños y adolescentes en actividades delictivas.

El secretario del Interior, Gildardo Rayo, explicó que estas estructuras criminales aprovechan la vulnerabilidad de los menores para involucrarlos en actividades ilícitas.

"Existen varias investigaciones y hay capturas donde se ha garantizado los derechos de estos menores de edad que muchos delincuentes y bandas y estructuras criminales de microtráfico vienen utilizando. Instrumentalizan a los niños por su falta de conocimiento, por ser personas que todavía no tienen la capacidad de racionalizar de una u otra manera lo que está bien y lo que está mal. Por eso se aprovechan no solamente de estos menores, también se aprovechan de habitantes de calle", afirmó el funcionario.

⚠️Los niños sicarios, un fenómeno al que estamos enfrentando en Bucaramanga. pic.twitter.com/7P4hYHWZ99 — Jaime Andrés Beltrán (@soyjaimeandres) February 24, 2025

Frente a esta problemática, la Alcaldía, en conjunto con la Policía Nacional y la Fiscalía, adelanta un plan estratégico para combatir esta práctica. Dentro de las medidas adoptadas se incluyen recompensas para quienes proporcionen información sobre la instrumentalización de menores y habitantes de calle con fines delictivos.

Las cifras entregadas por la administración municipal reflejan la magnitud del problema: durante el año 2024, se registraron 281 aprehensiones de menores involucrados en distintos delitos en Bucaramanga. En lo que va de 2025, la cifra ya alcanza los 51 casos.

Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para denunciar este tipo de prácticas y así frenar el reclutamiento de menores por parte del crimen organizado.