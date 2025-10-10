Bloqueo en el peaje de Rionegro, Santander, por falta de agua y mal estado de las vías

Decenas de habitantes protesta en el peaje del municipio de Rionegro, Santander, donde comunidades del sector mantienen un bloqueo total de la vía que comunica al departamento con la Costa Atlántica, exigiendo el mejoramiento de la malla vial y la terminación de obras de acueducto que llevan años inconclusas.

Los manifestantes, habitantes de los barrios Mirabel, El Punto y Villas del Socorro, aseguran que, pese a múltiples contratos e inversiones anunciadas, el agua nunca ha llegado a sus hogares y las obras del acueducto municipal permanecen sin concluir.

“Tenemos una problemática con un tanque que fue construido hace unos años. Se han hecho tres contratos, pero no hemos podido tener agua potable en nuestras viviendas. Las obras no se han visto ejecutadas”, explicó Gonzalo Díaz, transportador del sector y vocero de la comunidad.

Según relataron los habitantes, en el último año se reiniciaron trabajos que incluyeron la ruptura del pavimento y la instalación de tuberías, pero no se verificaron las cajas de inspección ni se ha confirmado si el agua llega efectivamente al tanque. Además, denuncian falta de transparencia en la contratación.



“No hemos podido tener copia del contrato, del acta de inicio, ni sabemos quién es el contratista”, añadió Díaz, quien también señaló que ninguna autoridad local se ha acercado al punto de la manifestación.

Los líderes comunitarios afirman que desde las ocho de la mañana esperan la presencia del alcalde, el gerente de la Empresa de Servicios Públicos y la personera municipal para instalar una mesa técnica de diálogo, pero hasta el momento no se han hecho presentes.

En el sector de Cristo Rey, los habitantes aseguran que llevan más de tres años esperando la terminación de las obras públicas necesarias para garantizar el servicio de agua potable y el mantenimiento de la vía nacional que conecta con la Costa Atlántica.

La falta de intervención, dicen los transportadores, ha incrementado el riesgo de accidentes debido al deterioro de la carretera. Ante esta situación, decidieron acudir a las vías de hecho para exigir soluciones concretas.

Las comunidades mantienen el bloqueo sobre este importante corredor nacional mientras esperan la llegada de las autoridades locales y departamentales para establecer una mesa de negociación que permita avanzar en la terminación de las obras de acueducto y la reparación de la malla vial, proyectos que consideran vitales para la seguridad y el bienestar de la región.