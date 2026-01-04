Bucaramanga habilita albergue temporal ante posible llegada de migrantes venezolanos

La Alcaldía de Bucaramanga confirmó que el coliseo Edmundo Luna sería el sitio dispuesto como albergue temporal ante una eventual llegada de ciudadanos venezolanos, en medio de la tensión que se vive actualmente en el vecino país.

El alcalde Cristian Portilla explicó que la habilitación del escenario deportivo hace parte de un plan preventivo de atención humanitaria y organización territorial, aunque aclaró que la capital santandereana no será un destino final, sino un punto de tránsito para la población migrante.

“Este espacio será utilizado de manera transitoria. Bucaramanga es una ciudad de paso y estamos preparados para atender cualquier eventualidad”, señaló el mandatario.

Las autoridades indicaron que la medida forma parte de una estrategia coordinada entre la Alcaldía, organismos de socorro, Policía Nacional, sector salud y entidades del orden departamental y nacional, con el objetivo de garantizar condiciones dignas, orden público y atención prioritaria a niños, mujeres y población vulnerable.



Actualmente, en Santander residen más de 60 mil ciudadanos venezolanos, quienes hacen parte activa de la economía y del sistema educativo en diferentes municipios. Entre tanto, desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) se mantiene un monitoreo permanente de la situación y, hasta el momento, no se registra un ingreso masivo de migrantes al departamento.

La administración municipal reiteró que continuará evaluando la evolución de los acontecimientos en tiempo real y mantendrá informada a la ciudadanía sobre cualquier novedad relacionada con la atención humanitaria y la movilidad de población migrante.