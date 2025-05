Bucaramanga refuerza medidas de seguridad tras amenazas a periodistas por banda criminal

Durante el Consejo de Seguridad, encabezado por el secretario del Interior, Gildardo Rayo, se trataron temas cruciales relacionados con las amenazas de grupos delincuenciales que han circulado en los últimos días.

Autoridades en Bucaramanga refuerzan la seguridad y piden a la comunidad denunciar a los responsables del panfleto con amenazas a periodistas. Además, investigan video donde la banda ‘Los del Sur’ imponen toque de queda. #VocesySonidos pic.twitter.com/Z4gt1yGicg — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 24, 2025

El funcionario destacó que las operaciones realizadas en el marco del plan candado han tenido un impacto positivo en la lucha contra los grupos delincuenciales y sus actividades ilícitas.

En este contexto, indicó que han surgido nuevas amenazas, como la circulación de panfletos intimidatorios y la aparición de un video en el que supuestos miembros de la banda criminal "Los del Sur" imponen un toque de queda en diversas zonas de la ciudad.

"Por todas las actividades operativas en la operación Candado, hemos venido afectando los grupos delincuenciales y sus actividades ilícitas, esta es la razón por la que surgen acciones como las expuestas en los panfletos amenazantes y el video en mención", explicó Gildardo Rayo.

Rayo aseguró que las autoridades continúan trabajando de manera articulada con la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), para llevar a cabo una investigación exhaustiva que permita identificar y capturar a los responsables de estos actos intimidatorios.

“Seguimos adelante con el trabajo institucional, y desde el municipio de Bucaramanga, estamos comprometidos con el fortalecimiento de la seguridad en nuestra ciudad. La Fiscalía, la Policía y el CTI están llevando a cabo una investigación profunda, cuyos resultados se conocerán en las próximas semanas", añadió Rayo.

En este sentido, el secretario del Interior invitó a todos los ciudadanos a colaborar con las autoridades, proporcionando cualquier tipo de información que permita dar con los responsables de los panfletos y el video.

"Recordamos que Bucaramanga cuenta con una bolsa de recompensa para quienes suministren información valiosa, es fundamental que la comunidad se una en la lucha contra la delincuencia y apoye a nuestros periodistas, quienes desempeñan un papel crucial en la democracia", afirmó Rayo.

Dejó claro que no se dará tregua a los delincuentes en Bucaramanga, "intensificaremos los operativos en toda la ciudad, los grupos criminales no tienen cabida en nuestra sociedad, y no descansaremos hasta que cada uno de ellos sea detenido", concluyó Rayo.