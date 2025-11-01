Bus intermunicipal se incendió en carretera hacia Málaga, Santander: esto se sabe

Un tremendo susto vivieron los pasajeros de un bus intermunicipal de la empresa Cotrans, que cubría la ruta San Andrés – Guaca, cuando el vehículo se incendió en plena vía, en el kilómetro 51+138, sector del Puente Primero, entre los municipios de San Andrés y Guaca, en Santander.

El hecho se registró hacia las 5:30 de la mañana de este sábado, cuando, según las primeras versiones, una de las llantas explotó mientras el automotor cruzaba un puente. Pese al percance, el conductor continuó algunos metros su trayecto hasta que otro automovilista le advirtió que el bus estaba en llamas por la parte trasera, por lo que decidió detenerse de inmediato.

De acuerdo con testigos, los pasajeros lograron bajarse rápidamente y sacar su equipaje antes de que el fuego consumiera por completo el bus. En cuestión de minutos, el vehículo terminó totalmente incinerado.

Una grave emergencia se registra en Puente Primero, entre San Andrés y Guaca, debido a que un bus se incendió en plena vía. Los pasajeros lograron salir ilesos y rescatar parte de su equipaje. #VocesySonidos pic.twitter.com/dMgBOcZP0K — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 1, 2025

“Apenas sentimos la explosión, el conductor detuvo el bus y todos salimos corriendo. Alcanzamos a sacar algunas maletas, pero el fuego se extendió muy rápido”, relató uno de los ocupantes.



Los organismos de socorro atendieron la emergencia y confirmaron que no hubo personas heridas, aunque el incendio generó congestión vehicular temporal en la zona.

Técnicos de la empresa Cotrans y autoridades locales investigan las causas del siniestro, que, según las primeras hipótesis, podría estar relacionado con un recalentamiento en las bandas del sistema de frenos.

Por ahora, la vía presenta paso a un carril mientras se adelantan las labores de remoción del vehículo incinerado y limpieza del corredor.

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores para realizar revisiones preventivas de los sistemas de frenos y llantas antes de emprender viajes por carretera, especialmente en zonas de alta montaña como el trayecto entre San Andrés y Málaga.