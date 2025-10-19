En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Cae mujer con más de 29.000 dosis de droga para vender cerca de colegios en Barbosa, Santander

Cae mujer con más de 29.000 dosis de droga para vender cerca de colegios en Barbosa, Santander

La Policía incautó marihuana, base de coca y tusi que iban a ser distribuidos en parques y entornos escolares del municipio.

Capturan a mujer con drogas listas para la venta en Barbosa, Santander.JPG
Imagen de las autoridades. Capturan a mujer con drogas listas para la venta en Barbosa, Santander
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de oct, 2025

La Policía Nacional capturó en flagrancia a una mujer de 40 años en el municipio de Barbosa, Santander, cuando transportaba un cargamento de sustancias estupefacientes que serían comercializadas en diferentes zonas del casco urbano.

El operativo fue adelantado por unidades del nuevo modelo del servicio de Policía orientado a las personas y los territorios, en vía pública del barrio Marsella, donde fue interceptada la mujer que llevaba consigo una importante cantidad de drogas.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron 33 paquetes con marihuana con un peso aproximado de 29 kilogramos, además de 460 gramos de base de coca y 31 gramos de tusi.

Según la investigación preliminar, estas dosis estaban listas para su distribución en parques y alrededores de instituciones educativas del municipio.

Drogas / Marihuana
Drogas / Marihuana
Foto: AFP

El comandante del Departamento de Policía Santander, coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, destacó el resultado operativo como un duro golpe contra el microtráfico y el crimen organizado en la región.

“Este es un importante resultado en la lucha contra el microtráfico, reiterando el compromiso de seguir trabajando para garantizar la seguridad y la tranquilidad de los santandereanos”, afirmó el oficial.

La mujer capturada y el material incautado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su judicialización.

La Policía Nacional hizo un llamado a la ciudadanía para continuar denunciando cualquier actividad delictiva relacionada con el tráfico de drogas a través de las líneas 123, 165 o la línea contra el crimen 3143587212, garantizando absoluta reserva.

