Campesinos bloquean vía Bucaramanga–San Gil en protesta por aumento del predial

Una protesta de campesinos mantiene bloqueada la vía que comunica a Bucaramanga con San Gil, a la altura del sector conocido como El Buey, en jurisdicción de Piedecuesta.

Los manifestantes denuncian que el incremento en el impuesto predial, producto de la reciente actualización catastral en ese municipio, está afectando de manera directa su economía. Según aseguran, más de 3.000 reclamaciones han sido radicadas ante la Secretaría de Hacienda, pero hasta ahora no han recibido respuestas claras.

La Policía hace presencia en el lugar para evitar alteraciones de orden público, mientras la movilidad en la zona se encuentra restringida.

El objetivo de la protesta, señalaron los campesinos, es llamar la atención del Gobierno Nacional, en momentos en que el presidente Gustavo Petro visita Bucaramanga para cumplir agenda oficial.