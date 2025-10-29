Capturado en Santander presunto responsable de feminicidio de su expareja en Bogotá

Después de casi dos meses de investigación, la Policía Metropolitana de Bogotá capturó en Santander a César Augusto Urrego Jaramillo, señalado como presunto responsable del feminicidio de Paula Andrea Quintana, ocurrido el pasado 7 de septiembre en la localidad de Bosa, al sur de la capital del país.

El operativo de captura se realizó en la vereda La Nutria, del municipio de Bolívar (Santander), donde Urrego Jaramillo se escondía en la vivienda de un familiar. Según las autoridades, una llamada anónima permitió ubicar su paradero y coordinar el procedimiento que terminó con su detención.

El general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, confirmó que el capturado tiene antecedentes por violencia intrafamiliar, falsedad en documento privado y lesiones personales. Además, deberá responder ante la justicia por los delitos de feminicidio agravado, tentativa de homicidio, acceso carnal violento y hurto calificado y agravado.

“El resultado operativo se produce gracias a la información aportada por una fuente humana que nos permitió ubicar y capturar a este homicida. Vamos a pagar la recompensa que en su momento habíamos ofrecido”, indicó el general Cristancho.



Tras su captura, en audiencia, un juez le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

De acuerdo con el reporte oficial, el caso ocurrió el 7 de septiembre en un barrio de la localidad de Bosa, cuando los vecinos escucharon gritos que alertaron sobre un presunto hecho de violencia intrafamiliar que terminó en un feminicidio.

La víctima, Paula Andrea Quintana, fue golpeada, asfixiada y abusada sexualmente por Urrego, quien además intentó incendiar parte de la vivienda con el fin de borrar las evidencias del crimen, según la investigación de la Fiscalía.