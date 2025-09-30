Capturan en Bucaramanga a extorsionista cuando recibía $30 millones de comerciante

La Policía Metropolitana de Bucaramanga, a través del Gaula de Santander, confirmó la captura en flagrancia de Brayan Cañas Archila, alias “Keyner”, de 24 años, señalado de extorsionar a comerciantes de la ciudad.

El operativo se desarrolló en el momento en que el hombre recibía 30 millones de pesos, dinero exigido a un comerciante bajo amenazas.

Según el reporte de las autoridades, alias “Keyner” había recuperado la libertad hace apenas dos meses y cuenta con antecedentes por secuestro, porte ilegal de armas y hurto calificado.

Las investigaciones establecen que las extorsiones eran coordinadas en complicidad con alias “Mickey”, quien permanece recluido en la cárcel Modelo de Bucaramanga.



Así fue el operativo para capturar a alias 'Kainer', cuando cobraba $30 millones producto de una extorsión a un comerciante de Bucaramanga. "Con labores de inteligencia del Gaula fue posible su detención", dijo el general William Quintero de la Policía Metropolitana #MasñanasBlu pic.twitter.com/9dbf6CyBKy — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 30, 2025

Desde allí, se habrían dado las instrucciones y usado celulares entregados a las víctimas, los cuales posteriormente eran retirados para evitar el rastreo.

De acuerdo con las indagaciones, alias “Keyner” intimidaba a comerciantes de una reconocida zona de la capital santandereana mediante disparos contra sus establecimientos, exigiendo sumas que oscilaban entre 30 y 100 millones de pesos. Su accionar afectaba la seguridad y tranquilidad del sector.

Publicidad

En el procedimiento, la Policía incautó un celular utilizado para la actividad delictiva y el dinero recibido bajo exigencia. El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que le dictó medida de aseguramiento intramural en centro carcelario.