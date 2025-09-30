En vivo
Visa presidente Petro
Pacto Histórico
Cancelan concierto Kendrick Lamar
Tiroteo en Míchigan

Santanderes  / Capturan en Bucaramanga a extorsionista cuando recibía $30 millones de comerciante

Capturan en Bucaramanga a extorsionista cuando recibía $30 millones de comerciante

Las investigaciones establecen que las extorsiones eran coordinadas en complicidad con alias “Mickey”, quien permanece recluido en la cárcel Modelo de Bucaramanga.

foto extorsionista keyner Bucaramanga.jpg
Alias 'Leyner', capturado mientras recibía una extorsión en Bucaramanga
// Foto: Policía
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de sept, 2025

La Policía Metropolitana de Bucaramanga, a través del Gaula de Santander, confirmó la captura en flagrancia de Brayan Cañas Archila, alias “Keyner”, de 24 años, señalado de extorsionar a comerciantes de la ciudad.

El operativo se desarrolló en el momento en que el hombre recibía 30 millones de pesos, dinero exigido a un comerciante bajo amenazas.

Según el reporte de las autoridades, alias “Keyner” había recuperado la libertad hace apenas dos meses y cuenta con antecedentes por secuestro, porte ilegal de armas y hurto calificado.

Las investigaciones establecen que las extorsiones eran coordinadas en complicidad con alias “Mickey”, quien permanece recluido en la cárcel Modelo de Bucaramanga.

Desde allí, se habrían dado las instrucciones y usado celulares entregados a las víctimas, los cuales posteriormente eran retirados para evitar el rastreo.

De acuerdo con las indagaciones, alias “Keyner” intimidaba a comerciantes de una reconocida zona de la capital santandereana mediante disparos contra sus establecimientos, exigiendo sumas que oscilaban entre 30 y 100 millones de pesos. Su accionar afectaba la seguridad y tranquilidad del sector.

En el procedimiento, la Policía incautó un celular utilizado para la actividad delictiva y el dinero recibido bajo exigencia. El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que le dictó medida de aseguramiento intramural en centro carcelario.

