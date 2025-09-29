Más de 320 millones habría robado el ‘Rey de la Estafa’, capturado en Bucaramanga

La Policía Metropolitana de Bucaramanga le puso fin a las andanzas de Nelson Steven Tarazona Rojas, más conocido como alias ‘Camilo’ o ‘Edinson’, señalado como el ‘rey de la estafa’ en el área metropolitana.

Este hombre fue capturado en un operativo de la Sijín, adelantado en plena transversal 93, frente a un centro comercial de Bucaramanga. Las autoridades explicaron que la investigación duró varios meses e incluyó entrevistas con víctimas, análisis de videos de cámaras de seguridad y búsquedas en bases de datos, hasta dar con el paradero del sospechoso.

De acuerdo con el brigadier general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana, Tarazona Rojas utilizaba la plataforma Facebook Marketplace para ofrecer vehículos en venta.

“Estamos hablando de 13 casos de estafa comprobados, con pérdidas superiores a los 320 millones de pesos. Este sujeto se hacía pasar por vendedor formal de carros y dejaba a los ciudadanos sin su dinero y sin el vehículo”, señaló el general Quintero.



El modus operandi era siempre el mismo, contactaba a las víctimas, les mostraba un carro aparentemente en buen estado, acordaba una cita en Bucaramanga, Floridablanca o Girón y, cuando lograba que entregaran el dinero, desaparecía no solo con la plata, sino también con el vehículo ofrecido.

En el momento de su captura, a alias ‘Camilo’ le fue incautado un celular de alta gama con el que habría contactado a sus víctimas. Ahora quedó a disposición de la Fiscalía y deberá responder ante un juez por los delitos de estafa agravada y uso de documento falso.

Las autoridades no descartan que existan más personas afectadas que aún no han denunciado, por lo que hicieron un llamado a la comunidad a reportar cualquier hecho similar.

Publicidad

La Policía Metropolitana recordó a los ciudadanos la importancia de verificar siempre la identidad de los vendedores en plataformas digitales, realizar los negocios en lugares seguros y evitar entregar sumas de dinero sin garantías.

Asimismo, invitaron a denunciar cualquier situación sospechosa a la línea 123 o a través de los canales oficiales de la institución.