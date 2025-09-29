Así regirá el pico y placa en Bucaramanga y el área metropolitana hasta diciembre

A partir del miércoles 1 de octubre entrará en vigencia la nueva rotación del pico y placa para vehículos particulares en Bucaramanga y el área metropolitana que se extenderá hasta diciembre. La medida que se aplicará durante el último trimestre del año con el fin de mejorar la movilidad en Girón Floridablanca y Piedecuesta.
Los horarios no tendrán modificaciones: de lunes a viernes la medida aplicará de 6:00 a.m. a 8:00 p.m., y los sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
El director de Tránsito de Bucaramanga, Jahir Manrique, recordó que el cumplimiento de la norma es obligatorio.
“Invitamos a los conductores a verificar el día que les corresponde la restricción y cumplirla con responsabilidad, evitando así sanciones”, señaló.
La Dirección de Tránsito reiteró que quienes incumplan el Pico y Placa se exponen a una multa de 15 salarios mínimos diarios legales ($711.750) y a la inmovilización del vehículo que tendría costos adicionales.
Según la resolución 017 de 2025, de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, la distribución de placas será de la siguiente manera:
- Lunes: 3 y 4
- Martes: 5 y 6
- Miércoles: 7 y 8
- Jueves: 9 y 0
- Viernes: 1 y 2
En cuanto a los sábados, la restricción se rotará semanalmente de manera consecutiva:
- 4 de octubre: 9 y 0
- 11 de octubre: 1 y 2
- 18 de octubre: 3 y 4
- 25 de octubre: 5 y 6
En Bucaramanga y el área metropolitana de Bucaramanga circulan más de 400.000 vehículos y motos al día