Capturaron en Floridablanca alias ‘Firma’, cabecilla de las Farc del Bloque Magdalena Medio

En un operativo de la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, fue capturado en Floridablanca un hombre de 33 años identificado como Carlos Yanid Perilla Prieto, conocido con los alias de ‘Juancho’ o ‘Firma’, señalado de ser uno de los principales articuladores de las finanzas criminales del Bloque Magdalena Medio de las disidencias de las Farc.

El brigadier general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, señaló que "alias ‘Firma’ tenía una trayectoria criminal de más de siete años y era responsable de coordinar actividades de narcotráfico, minería ilegal y alianzas internacionales con carteles mexicanos, importante referir era el responsable de coordinar el envío de oro ilegal hacia Dubái, cogían el oro lo convertían en piezas comerciales y el dinero recaudado llegaban a las arcas de estos bandidos en el Magdalena Medio ".

El comandante de la Policía de Bucaramanga, general William Quintero, confirmó la captura de alias 'Juancho', integrante de las disidencias de las Farc que se escondía en la ciudad. "Es señalado homicidios y exportar oro ilegal hacia Dubai", afirmó #MañanasBlu pic.twitter.com/AOpXqPi6qW — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 25, 2025

Además, en la investigación se pudo establecer que este hombre, además de controlar las rutas de narcotráfico en Bolívar, Antioquia y Norte de Santander, era el encargado de adquirir armamento y logística para otros cabecillas del grupo armado. También habría liderado la extracción ilegal de oro en Yondó y Santa Rosa (sur de Bolívar), el cual era procesado en Bucaramanga.

Asimismo, servía de enlace con estructuras criminales internacionales para la exportación de narcóticos desde pistas clandestinas en Norte de Santander hacia Centroamérica.

Alias ‘Firma’ presenta seis anotaciones judiciales por delitos como tráfico de estupefacientes, concierto para delinquir, estafa, violencia intrafamiliar y abuso de confianza.

La captura se produjo mediante diligencia de registro y allanamiento en Floridablanca. El detenido fue dejado a disposición de la Fiscalía por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado.

La Policía informó que, junto a esta operación, también se registraron otras acciones contra la delincuencia en el departamento: la captura en flagrancia de un hombre por receptación en Bucaramanga, la recuperación de un vehículo hurtado en Bogotá, la incautación de un arma de fuego en Sabana de Torres y la detención de una ciudadana extranjera que pretendía transportar material bélico hacia el Clan del Golfo.

El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández Durán, afirmó que no se dará tregua a estas estructuras criminales “estas acciones demuestran el compromiso por la seguridad, la tranquilidad y la protección de los bienes de todos los santandereanos. Desde la Gobernación continuaremos acompañando estas operaciones para cerrarle el paso al crimen organizado”.