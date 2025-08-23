Carro cayó por abismo de 100 metros en Bucaramanga: un hombre resultó gravemente herido

Un aparatoso accidente de tránsito se registró la noche del viernes 22 de agosto en Bucaramanga, cuando un vehículo cayó por un abismo de aproximadamente 100 metros en la conocida curva de La Virgen, ubicada en la vía que conecta el centro de la ciudad con el sector norte.

Según versiones preliminares, el conductor se desplazaba a gran velocidad cuando, por motivos que aún son materia de investigación, perdió el control del carro y salió de la vía, precipitando su vehículo al vacío.

El Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga acudió de inmediato al lugar con siete unidades, una máquina contra incendios y un vehículo de rescate.

Así fue el momento en el que conductor fue rescatado por el Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga luego de sufrir un aparatoso accidente en el norte de la ciudad. El hecho se registró en la curva conocida como La Virgen. El vehículo rodó más de 100 metros por un abismo #VocesySonidos pic.twitter.com/B1PfYcUyjT — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 23, 2025

Los socorristas realizaron una maniobra compleja para asegurar la zona y rescatar al conductor, quien había sido expulsado del carro durante el impacto. La rápida acción del personal de emergencia permitió evitar que la situación se agravara aún más.

Diego Rodríguez, comandante del Cuerpo de Bomberos, afirmó: "El hombre fue estabilizado en el sitio y trasladado de urgencia al Hospital Local del Norte, donde permanece bajo observación médica debido a la gravedad de las lesiones sufridas".

Aunque algunas versiones no oficiales señalan que el conductor podría haber estado bajo los efectos del alcohol, Rodríguez aclaró que será la Dirección de Tránsito la encargada de corroborar esta información, y que este aspecto será confirmado por las autoridades competentes en el marco de la investigación.

Publicidad

Hizo un llamado a los conductores para extremar precauciones en las vías de la ciudad, ya que son varias las que considera de alto riesgo por sus curvas pronunciadas, además de lugares que en ciertos horarios, por el terreno montañoso, se pierde visibilidad.