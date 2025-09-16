Carros clásicos no volverán a la Feria Bonita: denuncian daños por mal comportamiento del público

Lo que debía ser un espectáculo de historia y elegancia en Bucaramanga terminó en polémica. El Club de Automóviles Clásicos y Antiguos (CLAS) anunció que no volverá a participar en la Feria Bonita luego de que, durante el tradicional desfile de carros antiguos, varios de sus vehículos fueran rociados con espuma en spray y maicena por parte de algunos espectadores.

De acuerdo con el comunicado del club, este comportamiento no solo puso en riesgo la integridad de conductores y asistentes, sino que también afectó la pintura, la tapicería y otros elementos de los automóviles, piezas de alto valor que requieren estrictos cuidados de conservación.

Carlos Beltrán Castro, director ejecutivo de CLAS, lamentó la falta de civismo de un grupo de personas que, según él, confundieron el desfile con un carnaval: “Les rociaban espuma, lanzaban maicena y hasta intentaban tocar los carros. Estamos hablando de vehículos con pinturas originales que nunca se han cambiado, un daño de estos puede costar más de 25 millones de pesos. Esto no es un carnaval, es un desfile de talla nacional e internacional”, expresó.

El directivo recordó que el desfile de autos clásicos de Bucaramanga, que este año celebró su edición número 17, está catalogado entre los tres más importantes del país y cuenta con el respaldo de la Federación Colombiana de Autos Clásicos y Antiguos. Incluso, muchos de los carros llegan en niñeras desde ciudades como Medellín, Cali, Ibagué, Cúcuta o Pereira, porque no pueden circular por carretera.

La molestia no fue solo de los organizadores. Jhon Fernando Ramos, uno de los participantes, relató que “algunos asistentes no solo lanzaban espuma al panorámico de los carros, también a los conductores. Un menor intentó rociarme en la cara y le advertí del peligro; afortunadamente, su madre entendió y lo reprendió en el acto”.

Como consecuencia, el Club de Automóviles Clásicos y Antiguos decidió cancelar su participación en lo que resta de la Feria Bonita y en futuros eventos feriales de Bucaramanga, al considerar que no existen garantías suficientes para proteger este patrimonio automotriz.