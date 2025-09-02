Cierran temporalmente colegio en Zapatoca por problemas de salubridad; no tienen aseadoras

La Secretaría de Salud de Santander ordenó el cierre temporal de la sede Juan Bosco, principal del Instituto Técnico Santo Tomás de Zapatoca, tras evidenciar graves problemas de salubridad en los baños y zonas comunes de la institución.

La medida fue tomada luego de una visita de inspección, en la que se encontró un hallazgo crítico que representa “un riesgo inminente para la salud pública”, según consta en el acta oficial.

Blu Radio. Cierre temporal Instituto Tècnico Santo Tomàs //Foto: portal La Z

El cierre afecta a estudiantes desde preescolar hasta noveno grado, más de mil alumnos que reciben clases en esta sede. De acuerdo con el rector del colegio, José Luis Cortés Palomino, la problemática se debe a que desde hace más de dos décadas la Gobernación de Santander no ha nombrado personal de aseo para la institución.

“Durante 23 años hemos tenido que suplir la falta de aseadoras con la colaboración de docentes, estudiantes, administrativos y hasta padres de familia. Llegó el punto en que ya nadie pudo más, la situación se salió de control y la Secretaría de Salud ordenó el cierre. Este colegio necesita mínimo tres aseadoras para garantizar condiciones dignas de estudio”, explicó el directivo.

El rector aseguró que incluso se han presentado casos de infecciones urinarias en estudiantes, especialmente en niñas, debido al mal estado de las baterías sanitarias. Además, calificó de “indignante” que se pretenda que los estudiantes realicen labores de limpieza en lugar de concentrarse en su proceso educativo.

El Instituto Técnico Santo Tomás cuenta con cerca de 30 baterías de baños para estudiantes y personal, que hoy se encuentran en condiciones de insalubridad. Por ello, la comunidad educativa hace un llamado urgente al gobernador Juvenal Díaz, a la Secretaría Administrativa de Santander, la Secretaría de Educación departamental y a las autoridades locales para que se nombre el personal de aseo requerido y se permita la reapertura de la sede.

Mientras tanto, el cierre temporal seguirá vigente hasta que se superen los hallazgos sanitarios señalados por la Secretaría de Salud. Blu Radio conoció que la Gobernación de Santander adelanta los trámites para la contratación de personal de aseo y se espera que en los próximos días los estudiantes puedan regresar a clases.