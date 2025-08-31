Gobernación de Santander ofrece $30 millones de recompensa por crimen en Charalá

Las autoridades de Santander anunciaron una recompensa de hasta 30 millones de pesos para quienes brinden información que permita identificar y capturar a los responsables del homicidio registrado en el municipio de Charalá, crimen que fue atribuido por el ELN a través de un video publicado en redes.

La comunidad fue la que alertó sobre la presencia de un cuerpo abandonado a un costado de la carretera. Al llegar al lugar, la Policía Nacional confirmó que se trataba de un hombre de aproximadamente 40 años, quien presentaba al menos cuatro impactos de arma de fuego, dejado en la vía que del municipio de Charalá conduce al corregimiento de Cincelada, en jurisdicción de Coromoro, sur de Santander.

Tras un consejo de seguridad extraordinario debido a los hechos, el secretario del Interior del departamento, Óscar Hernández, rechazó de manera enfática la presencia y las acciones de estructuras criminales en la provincia Guanentina.

Cinta de Policía Foto: Referencia AFP

“Rechazamos todo intento de estas estructuras armadas de asentarse en la región, nuestras instituciones, la Gobernación, las autoridades municipales y las Fuerzas Militares de Ejército y Policía, están presentes y trabajando por la seguridad de los santandereanos”, expresó Hernández.

El caso que hoy preocupa a las autoridades corresponde al homicidio de Arley Yaruro Díaz, alias 'Mario', ocurrido el pasado miércoles en zona rural de Charalá.

Según un video difundido por integrantes del ELN, la víctima era oriunda del Cesar y habría sido asesinada por supuestamente liderar una banda que se hacía pasar por miembros de esa guerrilla para extorsionar a ganaderos de la región.

Las autoridades tomaron la decisión de reforzar la seguridad en municipios cercanos como Coromoro, donde advierten que el ELN estaría intentando consolidar presencia. El secretario del Interior reiteró que el crimen está en manos de los organismos de investigación y que no se permitirá la expansión de grupos armados ilegales en Santander.

La Gobernación invitó a la ciudadanía a suministrar información que permita avanzar en las investigaciones y desarticular las estructuras criminales que afectan la tranquilidad en la zona.