Cierres viales y controles de seguridad por partido del Atlético Bucaramanga vs. Millonarios

La Alcaldía de Bucaramanga anunció restricciones de movilidad y refuerzo de controles para garantizar el orden durante el partido en el Américo Montanini. La barra visitante ingresará bajo estrictos protocolos de seguridad.

Estadio Américo Montanini de Bucaramanga en Santander.
Estadio Américo Montanini de Bucaramanga en Santander.
Foto: Estadio Américo Montanini
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 17 de ene, 2026

