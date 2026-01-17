Cierres viales y controles de seguridad por partido del Atlético Bucaramanga vs. Millonarios

Con motivo del encuentro deportivo entre Atlético Bucaramanga y Millonarios F.C., que se disputa este sábado en el estadio Américo Montanini, a las 8:30 p. m., la Alcaldía de Bucaramanga y las autoridades de tránsito implementaron cierres viales y medidas especiales de seguridad en sectores aledaños al escenario deportivo.

Desde las primeras horas del día se presentan restricciones en la movilidad, con el objetivo de garantizar la seguridad de los asistentes, peatones y residentes del sector, así como el normal desarrollo del evento.

Los cierres se concentran en la calle 14, entre las carreras 30 y 32B, en ambos sentidos, además de tramos de las carreras 29 y 30, en sus intersecciones con las calles 11 a la 14.

Las autoridades de tránsito recomendaron a los ciudadanos planear sus desplazamientos con anticipación, utilizar rutas alternas y atender las indicaciones del personal autorizado que se encuentra regulando el tráfico en la zona.



En materia de seguridad, se dispuso un dispositivo especial con presencia de la Policía y demás organismos de control, tanto al interior como en los alrededores del estadio.

Como parte de estas medidas, se informó que la barra visitante de Millonarios ingresará al escenario deportivo bajo protocolos especiales, ubicándose en la localidad norte baja, con el fin de prevenir alteraciones al orden público y garantizar la convivencia entre las hinchadas.

Radamel Falcao García, del quipo visitante, no estará presente en el partido entre Atlético Bucaramanga y Millonarios F.C., ya que debe cumplir la primera de cuatro fechas de sanción impuestas por la Dimayor tras sus declaraciones en la temporada anterior. Su ausencia será una decepción para muchos bumangueses que esperaban verlo en acción, en este compromiso inaugural de la Liga BetPlay 2026-I.

Las autoridades reiteraron el llamado a los aficionados para que disfruten el encuentro de manera responsable y pacífica, recordando que el cumplimiento de las normas es clave para que Bucaramanga viva el fútbol en un ambiente de respeto y tranquilidad.