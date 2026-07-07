Clínica San Luis advierte suspensión de servicios a EPS Sanitas por millonaria deuda

La atención de cientos de usuarios de la EPS Sanitas en la clínica San Luis de Bucaramanga podría verse afectada a partir del próximo 30 de julio, luego de que sus directivas anunciaran un preaviso de suspensión de los servicios debido al incumplimiento en el pago de una deuda que asciende a $13.000 millones.

La decisión fue comunicada por las directivas de la institución mediante una carta enviada a la EPS, en la que advierten que, si antes de esa fecha no se materializan acuerdos concretos de pago, dejarán de prestar el servicio integral a los afiliados de Sanitas.

En diálogo con Blu Radio, el gerente de la Clínica San Luis, Sergio Prada, aseguró que la institución atraviesa una de las peores crisis financieras de los últimos años y atribuyó la situación al incumplimiento en los pagos por parte de varias EPS.

"Ha sido un año muy complicado. Nos adeudan mucho dinero y no nos cumplen. Esto es una cadena: cuando a nosotros no nos pagan, nosotros dejamos de cumplir nuestras obligaciones. Lo más grave es empezar a retrasar el pago de salarios a los trabajadores y a los proveedores de medicamentos e insumos que necesitamos para la atención diaria", afirmó.



La Clínica San Luis es una de las principales instituciones especializadas en atención materno-infantil en Santander. De concretarse la suspensión, los principales afectados serían los afiliados de Sanitas, especialmente la población pediátrica, las mujeres gestantes y las pacientes de ginecología de Bucaramanga, su área metropolitana y municipios del área de influencia.

El gerente advirtió además que la situación compromete la continuidad de tratamientos altamente especializados, entre ellos la atención de niños con cáncer que actualmente reciben manejo médico en la institución.

Prada explicó que, pese a las múltiples reuniones sostenidas con la EPS desde comienzos de este año, no se han cumplido los compromisos adquiridos.

Publicidad

"Venimos trabajando desde enero con ellos y no se ha logrado nada efectivo para la clínica. Lo que exigimos es que las directivas nacionales de Sanitas cumplan los acuerdos que previamente fueron pactados y firmados. No se trata solo de dar la cara, sino de cumplir", manifestó.

El directivo aclaró que, por ahora, la clínica únicamente emitió un preaviso dirigido a la EPS Sanitas.

"La única carta que hemos enviado es un preaviso en el que informamos que hasta el 30 de julio podremos seguir prestando el servicio integral a los usuarios de Sanitas. Esperamos que antes de esa fecha se llegue a una solución", señaló.

Publicidad

La deuda de Sanitas se suma a otros compromisos pendientes que mantienen en una situación crítica a la institución. Según Prada, la Clínica San Luis acumula cerca de $34.000 millones en cartera con distintas EPS.

Además, recordó que aún esperan el pago de $15.000 millones correspondientes a obligaciones dejadas por EPS liquidadas como Coomeva, Solsalud y Coosalud, recursos que, asegura, nunca fueron recuperados pese a las intervenciones realizadas por el Gobierno Nacional.

"Hoy tenemos una situación muy grave. Algunas EPS han venido cumpliendo, pero otras no. Esto termina poniendo en riesgo la atención de los pacientes y también afecta a médicos, enfermeras, odontólogos y todo el personal del sistema de salud, porque cuando no llegan los recursos, se empiezan a retrasar salarios y pagos a proveedores", explicó.

El gerente hizo un llamado al Gobierno para adoptar medidas urgentes que permitan aliviar la crisis financiera del sistema de salud y garantizar la continuidad en la prestación de los servicios.

"Aquí el problema está diagnosticado desde hace mucho tiempo. No hay que inventar nada nuevo, hay que actuar. Se necesitan recursos para pagar las deudas que están ahogando a las IPS y garantizar que los pacientes no terminen siendo los principales perjudicados", concluyó.