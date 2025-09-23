Comunidades de California bloquean vía a Bucaramanga para frenar inspección a minas de oro

Habitantes y mineros del municipio de California, en Santander, bloquean la vía que comunica con Bucaramanga en rechazo a la visita programada por funcionarios del Servicio Geológico Colombiano (SGC), quienes tenían previsto realizar verificaciones técnicas en las minas de oro de la zona.

En la manifestación, líderes comunitarios advirtieron que no permitirán el ingreso de los delegados del SGC, asegurando que los muestreos que realizan terminan siendo usados “en contra de las comunidades”.

“Llamamos a que no permitamos el ingreso del Servicio Geológico Colombiano con este pretexto porque luego utilizan los muestreos que hacen en nuestras minas y en nuestras aguas en contra de nosotros mismos”, expresó uno de los habitantes.

El SGC, a través de una comunicación oficial enviada a autoridades gubernamentales, civiles, militares y ambientales, explicó que la comisión prevista entre el 22 de septiembre y el 19 de octubre busca dar continuidad a dos proyectos.



“'El estudio sobre el ciclo del agua en el territorio', que implica la instalación de colectores de agua lluvia para análisis hidrogeológicos, y el 'Estudio integral sobre los Materiales Radiactivos de Origen Natural (NORM)', cuyo objetivo es detectar la presencia de radiación natural en rocas, suelos y aguas mediante técnicas no invasivas”, explica el organismo que asegura que estas actividades no interfieren con la actividad minera y tienen fines científicos y ambientales.

Desde el comité de defensa del agua y el páramo de Santurbán, la vocera Mayerli López cuestionó las acciones de bloqueo.

“Denunciamos que hoy mineros y aliados de Aris Mining están impidiendo el ingreso de los profesionales del SGC para que no se hagan los estudios técnicos que necesita la protección de Santurbán. Esto es un acto de saboteo que busca evitar que se evidencie la contaminación que ya ha sido denunciada en la zona. No quieren que se sepa técnicamente lo inviable que es un megaproyecto minero en este ecosistema estratégico”, afirmó.

El presidente Gustavo Petro también se pronunció en su cuenta oficial de X, en respuesta a un trino de Blu Radio sobre la protesta: “Ni Santander ni Bucaramanga se quedarán sin agua. El agua es más importante que el oro. Minesa no seguirá manipulando a Colombia por codicia”.

Ni Santander ni Bucaramanga se quedarán sin agua. El agua es más importante que el Oro. Minesa no seguirá manipulando a Colombia por codicia https://t.co/QZqi4MXuSu — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 23, 2025

La tensión persiste en California, donde la comunidad se mantiene en su decisión de no permitir la entrada de los funcionarios, mientras que organizaciones ambientales exigen garantías para que el Estado pueda adelantar las investigaciones necesarias en defensa de los recursos hídricos del páramo de Santurbán.

