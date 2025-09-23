Comunidad bloquea vía en rechazo a proyecto minero en La Paz, Santander

Habitantes del municipio de La Paz se declararon en asamblea permanente y mantienen bloqueada la vía que comunica a Vélez con su localidad, a la altura del sector Cueva del Indio, en la vereda Casas Blancas.

La protesta, que completa varios días, surgió tras el intento de ingreso de personal de la multinacional minera Zurich International Trading, presuntamente acompañado por integrantes del Ejército Nacional a esa zona de Santander.

Los campesinos rechazan de manera contundente la reactivación de un proyecto minero en la Serranía Yariguies, al considerar que esta explotación pondría en riesgo los acueductos veredales y afectaría los cultivos agrícolas de los que depende la economía local.

“Nos declaramos en asamblea campesina permanente en este lugar, donde hemos hecho el bloqueo total de la vía que conduce desde Vélez hacia La Paz. No vamos a dejar pasar a nadie hasta que el gobernador venga aquí y hable con nosotros”, afirmó uno de los líderes comunitarios.



En medio de la movilización, los habitantes recalcaron que su sustento proviene de la caña, la panela y la agricultura, y advirtieron que sin campo no hay comida para las ciudades.

Exigen la suspensión definitiva del título minero y la derogación de la licencia ambiental, a la que califican de irregular.

“Pedimos respeto por el agua, la vida y el territorio. No queremos presencia de Zurich International ni de ninguna empresa que pretenda explotar nuestra cordillera, fábrica de agua de La Paz. ¡Sí a la vida, no a la minería!”, expresaron los manifestantes.

La tensión aumentó con la exigencia de que el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, se haga presente en el lugar para atender directamente a la comunidad.

Como antecedente, la Alcaldía de La Paz ya había expedido la Resolución 144 del 5 de septiembre de 2025, que impone una medida cautelar preventiva contra Zurich International, suspendiendo todas las actividades hasta que se esclarezca la legalidad de las licencias y se garanticen los derechos colectivos de los habitantes.

Mientras tanto, el bloqueo mantiene interrumpido el tránsito por la vía principal, afectando la movilidad en la provincia de Vélez, y las comunidades insisten en que no se retirarán hasta obtener garantías plenas de protección a sus recursos naturales y a su territorio.