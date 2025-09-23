Capturan a dos integrantes de la Segunda Marquetalia vinculados a extorsiones en Santander

El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, confirmó este martes la captura de dos presuntos integrantes de la Segunda Marquetalia, señalados de participar en actividades de extorsión en los municipios de Landázuri y Cimitarra.

Los operativos se llevaron a cabo en el departamento del Huila, específicamente en los municipios de Rivera y Algeciras, donde unidades del Ejército, la Policía Nacional, el CTI de la Fiscalía y la inteligencia militar lograron ubicar y detener a los dos señalados.

“Estas dos importantes capturas demuestran el alcance y las capacidades operacionales de nuestras fuerzas militares, la Policía y los organismos de investigación judicial”, aseguró Hernández, al resaltar el trabajo conjunto de las autoridades.

De acuerdo con la información oficial, los capturados harían parte de una estructura de la Segunda Marquetalia con incidencia en el Magdalena Medio, dedicada a intimidar a comerciantes y ganaderos mediante el cobro de extorsiones.

Las autoridades continúan las investigaciones para establecer la plena identidad de los detenidos y determinar la magnitud de las operaciones ilegales en las que estarían involucrados.