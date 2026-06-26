Comunidades protestan contra Campo Casabe de Ecopetrol por falta de exploración

Las comunidades del municipio de Yondó, Antioquia, en límites con Barrancabermeja completan 10 días de protesta con el bloqueo del ingreso al campo de producción Casabe, en rechazo a la suspensión de las obras de perforación y a la reducción de las inversiones que, según denuncian, habían sido socializadas por Ecopetrol para el desarrollo del proyecto.

Los manifestantes aseguran que la incertidumbre sobre el futuro del campo y la falta de claridad frente a la continuidad de las operaciones ponen en riesgo cientos de empleos y afectan la economía del territorio.

Rafael Ospino, vocero de la comunidad, afirmó que el reclamo busca que Ecopetrol responda por los compromisos adquiridos con la población.

"Estamos reclamando los derechos. Hace más de un año se socializaron aquí 53 pozos. Estamos diciendo que Ecopetrol responda por los pozos faltantes. Queremos que el nuevo operador también se manifieste y nos diga qué va a pasar con el resto de los pozos que están pendientes por perforar", señaló.



Foto: imagen de archivo, Ecopetrol.

Por su parte, el líder comunitario Yebrail Meza sostuvo que la comunidad se siente engañada por los cambios que ha tenido el proyecto durante los últimos años.

"Primero nos socializaron 74 pozos. Después pasaron a ser 53 y finalmente solo se perforaron 24. Hoy el trabajo se termina de un momento a otro y Ecopetrol dice que se acabó la plata. Ahora entregan la operación a Parex, pero esa empresa no ha dado la cara a la comunidad ni ha explicado cuáles serán sus planes", manifestó.

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Los manifestantes sostienen además que la decisión de suspender los contratos podría dejar sin sustento a más de 300 familias y reclaman que los recursos e inversiones anunciados para los campos Casabe, Casabe Sur y Peñas Blancas permanezcan en el territorio y se cumplan los compromisos adquiridos durante las socializaciones.

Frente a la protesta, Ecopetrol rechazó el bloqueo que ha impedido el ingreso y la salida de trabajadores y contratistas del campo Casabe.

La compañía advirtió que estas acciones afectan la seguridad industrial, ponen en riesgo a las personas y al medio ambiente, además de comprometer la continuidad de la operación petrolera.

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Asimismo, indicó que, de mantenerse el bloqueo, se verá obligada a suspender contratos asociados a la operación, una medida que impactaría a más de 1.200 trabajadores y a proveedores de bienes y servicios de la región.

Ecopetrol explicó que la suspensión temporal de la campaña de perforación, una vez concluido el pozo número 24, hace parte de las condiciones pactadas para la entrada en operación de la alianza con la empresa Parex Resources y mientras se surten los trámites pendientes, entre ellos la aprobación del acuerdo por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

La estatal petrolera aseguró que el plan de re-desarrollo del campo y las inversiones para el primer año se encuentran en revisión por parte de los equipos técnicos de ambas compañías y serán socializados con las comunidades una vez sean aprobados.

Además, recordó que Parex Resources tiene prevista una inversión cercana a los 250 millones de dólares durante los próximos cinco años para fortalecer la operación de los campos Casabe y Llanito mediante la incorporación de nuevas tecnologías y mejoras operativas.

Finalmente, Ecopetrol reiteró que mantendrá la priorización de mano de obra local, la contratación de proveedores de la región y los programas de inversión social en Yondó, Barrancabermeja y el Magdalena Medio, al tiempo que hizo un llamado a levantar el bloqueo y continuar el diálogo con las comunidades.