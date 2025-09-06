Con apoyo de EE. UU., cae en Bucaramanga red internacional de dólares falsos

En una acción conjunta entre la Policía Nacional y el Servicio Secreto de Estados Unidos, fue capturado en Bucaramanga un hombre señalado de pertenecer a una organización dedicada a la fabricación y tráfico de dólares falsos.

El procedimiento, resultado de varios meses de investigación, permitió además la incautación de más de 3,7 millones de dólares adulterados, listos para ser distribuidos dentro y fuera del país.

De acuerdo con las autoridades, el capturado operaba bajo la fachada de una compañía denominada Dinocash, desde donde coordinaba la producción de los billetes y su envío hacia países como Panamá, Costa Rica y República Dominicana.

𝐓𝐑𝐀𝐁𝐀𝐉𝐎 𝐂𝐎𝐍𝐉𝐔𝐍𝐓𝐎 𝐂𝐎𝐍

𝐄𝐄. 𝐔𝐔. 𝐏𝐄𝐑𝐌𝐈𝐓𝐈Ó 𝐈𝐍𝐂𝐀𝐔𝐓𝐀𝐑 𝐌Á𝐒 𝐃𝐄 𝟑,𝟕 𝐌𝐈𝐋𝐋𝐎𝐍𝐄𝐒 𝐃𝐄 𝐃Ó𝐋𝐀𝐑𝐄𝐒 𝐅𝐀𝐋𝐒𝐎𝐒



En Bucaramanga, nuestra @PoliciaColombia en coordinación con el Servicio Secreto de EE. UU. capturó a un integrante de una… pic.twitter.com/YtPRDHIvUD — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) September 5, 2025

Las pesquisas revelaron que la organización utilizaba servicios de mensajería privada para camuflar la moneda ilegal, y que los mismos seriales de los billetes ya habían sido detectados en al menos 12 incautaciones previas en el extranjero, lo que evidenció el alcance de la red.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, destacó la operación y aseguró que este resultado fortalece la confianza internacional en Colombia como un socio estratégico contra las mafias transnacionales.

“Seguiremos actuando con disciplina, cooperación internacional y toda la capacidad de la Fuerza Pública para proteger nuestra seguridad y la de la región”, afirmó el jefe de la cartera en un mensaje publicado en su cuenta de X.

La Policía indicó que este decomiso no solo impide que los dólares falsos ingresen al sistema financiero, sino que también frena la expansión de una estructura delictiva que pretendía consolidarse en el área metropolitana de Bucaramanga y ampliar su alcance hacia otros países de la región.

Las autoridades resaltaron que este no es un hecho aislado, puesto que en el pasado, varias organizaciones dedicadas a la falsificación de moneda nacional e internacional ya han sido desarticuladas en Colombia, con el apoyo de agencias de Estados Unidos, Europa y Asia.

La investigación continúa para establecer el papel de otros posibles integrantes de la red y definir el futuro judicial del capturado.