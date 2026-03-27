Con honores fue recibido cuerpo de soldado santandereano víctima del accidente en Putumayo

En medio de un ambiente de profundo dolor y respeto, fue recibido en Bucaramanga el cuerpo del soldado profesional Luis Eduardo Blanco Hernández, uno de los tres militares santandereanos que perdieron la vida en el trágico accidente aéreo ocurrido en Puerto Leguízamo, Putumayo.

El arribo se cumplió en el aeropuerto Palonegro que sirve a Bucaramanga, donde unidades del Ejército Nacional de Colombia rindieron un solemne homenaje póstumo. Con música marcial y en formación, sus compañeros de armas despidieron al uniformado, exaltando su servicio, valentía y compromiso con el país.

Durante la ceremonia, marcada por la solemnidad y el recogimiento, las autoridades militares expresaron el dolor institucional por la pérdida de uno de sus hombres, destacando que su legado de honor y entrega permanecerá en la memoria de la institución y de todos los colombianos.

“Hoy, con el corazón enlutado, los santandereanos y todos los colombianos nos unimos en un mismo sentimiento de dolor y respeto para despedir a uno de nuestros héroes”, señalaron voceros del Ejército durante los actos protocolarios.



Tras los honores, el féretro fue trasladado hacia el municipio de Aratoca, donde residen sus familiares, quienes le darán el último adiós en medio del acompañamiento de la institución militar.

El Ejército informó además que dispuso de un equipo interdisciplinario para brindar apoyo integral a la familia del soldado en este difícil momento, al tiempo que elevó oraciones por su eterno descanso y reiteró sus condolencias.

Otras dos familias de Aguada y Puerto Wilches, esperan el traslado de los soldados Brandon Leonel Jiménez y el cabo Jhon Jairo Acuña, también víctimas del accidente aéreo.