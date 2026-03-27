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Con honores fue recibido cuerpo de soldado santandereano víctima del accidente en Putumayo

Tres fueron los soldados víctimas del accidente aéreo en el Putumayo.

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