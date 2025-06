Concejal de Bucaramanga rechaza comentario homofóbico en su contra por parte de concejala

Una sesión para elegir la mesa directiva del Concejo de Bucaramanga para el año 2026 terminó en controversia, luego de que la concejala del partido Alianza Verde, Daniela Torres, realizara un comentario que fue calificado como homofóbico por su compañero, el concejal Andrés Díaz, quien finalmente fue elegido primer vicepresidente de la corporación.

Durante la plenaria, en medio del debate sobre la representación de género en la mesa directiva, la concejala Torres cuestionó la identidad de género del concejal Díaz, a quien enfrentaba en votación por el cargo.

"Presidente, para una moción. Es una pregunta que nada tiene que ver con mi compañero, no tiene nada que ver. Por favor solicito que, en la cédula de ciudadanía, según la secretaría, nos informe si el concejal Andrés Díaz se identifica como hombre o como mujer. Necesitamos tener claridad de esto. Una cosa es orientación sexual y otra identidad de género", expresó Torres, en una intervención que generó incomodidad y rechazo dentro y fuera del recinto.

#Video Polémica ha generado en Bucaramanga el comentario homofóbico de la concejal Daniela Torres contra el concejal Andrés Felipe Díaz por su orientación sexual. "Que la secretaría nos informe si el concejal se identifica como hombre o mujer" #MañanasBlu pic.twitter.com/ajgVHtolHd — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) June 12, 2025

El comentario fue interpretado como un ataque basado en la orientación sexual del concejal Díaz, quien, en entrevista con Blu Radio, lamentó lo sucedido y defendió su elección.

“Yo rechazo todas las formas de discriminación, vengan de donde vengan. Aquí no es género contra diversidad. Es una representación con dignidad. Yo toda mi vida he lidiado con la homofobia. Lo único que le dije fue: concejal, no sea homofóbica”, afirmó Díaz.

El concejal, que recibió 11 votos frente a los siete obtenidos por Torres y uno en blanco, también explicó que, según el estatuto de la oposición, la alternancia de género ya había sido aplicada en la elección anterior, cuando la concejala Torres fue postulada para formar parte de la mesa directiva del año 2024, pero rechazó el cargo.

“En esa ocasión ella misma dijo que no estaba obligada a estar en la mesa directiva. Si la alternancia comenzó con un hombre, a ella le correspondía el segundo y cuarto año. El tercer año también sería para un hombre, y en este caso, por votación, gané yo”, detalló.

El concejal Díaz, quien aseguró que no tomará ninguna acción contra la concejal Torres, al igual que no continuó en la discusión, hizo una reflexión: “Yo no voy a juzgar mal a mi compañera Daniela porque no voy a hablar mal, no voy a caer en ese círculo vicioso, lo que hay que mirar es que a veces uno se emociona tanto en lo que dice que a lo último termina diciendo cosas en los tonos que no debería”, puntualizó.