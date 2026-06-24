Condena de 19 años a hombre que asesinó a su suegra e intentó matar a su esposa en Girón

Un juez de conocimiento condenó a 19 años y 4 meses de prisión a Steven Novoa Duarte de 33 años hallado responsable del asesinato de su suegra y del intento de feminicidio de su esposa, en hechos ocurridos en el municipio de Girón, Santander.

La decisión judicial se produjo tras valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, que demostraron la responsabilidad del procesado en un violento ataque registrado en la madrugada del 26 de enero de este año en una vivienda ubicada en la vereda Río Frío.

De acuerdo con la investigación, el ahora condenado llegó hasta la residencia con la intención de agredir a su compañera sentimental y a la madre de esta. Las dos mujeres se encontraban descansando cuando fueron atacadas con un arma cortopunzante, en un hecho que además ocurrió en presencia del hijo de la pareja.

La primera víctima fue una mujer de 50 años, quien recibió múltiples heridas que le causaron la muerte en el lugar de los hechos. Por su parte, la esposa del agresor, con quien mantenía una relación desde hacía 11 años, también fue atacada en repetidas ocasiones y tuvo que ser trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde los médicos lograron salvarle la vida.



Durante el proceso judicial, la Fiscalía acreditó la responsabilidad del hombre en los delitos de violencia intrafamiliar agravada, homicidio agravado y feminicidio agravado en grado de tentativa.

Con base en el material probatorio recopilado por el ente acusador, el juez emitió una sentencia condenatoria de 19 años y 4 meses de prisión, ratificando la gravedad de los hechos y el impacto de la violencia ejercida contra las víctimas.

La Fiscalía destacó que la decisión representa un avance en la lucha contra la violencia basada en género y en la protección de las mujeres víctimas de agresiones en el ámbito familiar.