Universidad Nacional
Lluvias en Bogotá
Maduro
Liga colombiana

Condenan a 12 años al hombre que incitó a su pareja a asesinar a una mujer en Bucaramanga

Condenan a 12 años al hombre que incitó a su pareja a asesinar a una mujer en Bucaramanga

La Fiscalía demostró que Jhurgent Harley Laguado Pinto instigó a su pareja a disparar contra Andrea Paola Salazar, en el barrio Café Madrid de Bucaramanga, luego de una disputa marcada por celos y rumores de que habían tenido una relación sentimental.

