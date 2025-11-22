Condenan a 12 años al hombre que incitó a su pareja a asesinar a una mujer en Bucaramanga

La Fiscalía General de la Nación confirmó que un juez de la República condenó a 12 años de prisión a Jhurgent Harley Laguado Pinto, responsable de instigar el asesinato de Andrea Paola Salazar Uribe, ocurrido el 15 de diciembre de 2024 en el barrio Ciudadela Café Madrid, en el norte de Bucaramanga.

El hombre aceptó los cargos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, tras ser capturado el 16 de agosto de 2025.

La investigación estableció que, horas antes del homicidio, la víctima y otra mujer identificada como Yuli, pareja sentimental de Laguado Pinto, se enfrentaron en una violenta riña con armas cortopunzantes.

Según testigos, las dos mujeres sostuvieron una acalorada discusión que terminó en agresiones físicas y amenazas mutuas. Aunque varias personas intervinieron para separarlas, el conflicto no quedó ahí.



Minutos después, Yuli regresó al sector acompañada de Laguado Pinto, lo que escaló la situación. Ambos encontraron a Andrea Paola Salazar compartiendo con amigos en la zona pública del barrio.

De acuerdo con la Fiscalía, fue en ese momento cuando Laguado Pinto instigó a su compañera para que disparara contra Salazar Uribe. La agresora sacó un arma de fuego y atacó a la joven de 29 años, quien murió casi de inmediato debido a la gravedad de las heridas.

La escena quedó registrada en parte por cámaras de seguridad y corroborada por testimonios de la comunidad, claves para reconstruir la secuencia de los hechos.

Tras varios meses de investigación, seguimiento y análisis de evidencias, el CTI logró capturar a Laguado Pinto el 16 de agosto de 2025.

Durante el proceso penal, el hombre admitió su responsabilidad ante la contundencia del material probatorio.

Su aceptación de cargos permitió avanzar hacia una sentencia anticipada que concluyó con la imposición de 12 años de cárcel, pena que deberá cumplir en un centro de reclusión.

La Fiscalía continúa el proceso contra la mujer implicada en haber ejecutado el disparo.