Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Condenan a mujer que atacó un hombre por negarle una moneda en Bucaramanga

Condenan a mujer que atacó un hombre por negarle una moneda en Bucaramanga

La capturada deberá pagar ocho años de prisión por el delito de homicidio agravado, en grado de tentativa.

