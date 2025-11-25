Condenan a mujer que atacó un hombre por negarle una moneda en Bucaramanga

Una juez de conocimiento condenó a 8 años y 3 meses de prisión a Yessica Katherine Barrera, tras admitir su responsabilidad en el delito de homicidio agravado, en grado de tentativa, luego de atacar con un arma cortopunzante a un hombre que se negó a darle una moneda en el barrio García Rovira de Bucaramanga.

Según la Fiscalía General de la Nación, los hechos ocurrieron el pasado 17 de mayo, cuando la mujer interceptó a la víctima, un hombre de 30 años, y reaccionó de forma violenta ante la negativa de regalarle dinero.

El ataque ocasionó heridas graves que pusieron en riesgo la vida del transeúnte pero, por fortuna, la atención médica oportuna permitió estabilizarlo y evitar un desenlace fatal.

Barrera fue capturada en flagrancia por uniformados de la Policía Nacional poco después de la agresión. En desarrollo del proceso penal, la acusada suscribió un preacuerdo con la Fiscalía en el que aceptó los hechos, lo que permitió avanzar hacia la sentencia.



"La decisión judicial se adopta luego de que la ahora sentenciada suscribiera de manera libre, espontánea y asesorada por su abogado un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación en el que admite que el 17 de mayo pasado habría agredido con un arma cortopunzante a un hombre de 30 años que transitaba por el barrio García Rovira de Bucaramanga", se lee en el informe de la Fiscalía.

El juez determinó que la mujer deberá cumplir la condena en un centro carcelario, al considerar la gravedad de la conducta y el riesgo para la comunidad. Con esta decisión, la justicia cierra un caso que, según la Fiscalía, evidencia la necesidad de sancionar con severidad actos de violencia extrema provocados por situaciones mínimas.

Las autoridades siguen haciendo un llamado general a la tolerancia social, recordando que gran parte de los casos que se registran pueden evitarse.