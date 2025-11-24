Capturan a estafadores que ofrecían supuestos cargos públicos en Bucaramanga

En una operación conjunta entre la Policía Nacional, el Gaula Militar, el CTI y la Fiscalía Primera Local de Bogotá, fueron capturadas en Bucaramanga dos personas señaladas de integrar una red dedicada a estafar a ciudadanos mediante la promesa fraudulenta de empleos y contratos en entidades públicas. El operativo se realizó mediante diligencia de registro y allanamiento, con orden judicial.

De acuerdo con el coronel Gustavo Andrés Henao Sáenz, comandante encargado del Departamento de Policía Santander, los detenidos se aprovechaban de información privilegiada obtenida, presuntamente, tras culminar contratos con una entidad estatal, lo que les permitió acercarse a sus víctimas con aparente legitimidad. “Se capturan por orden judicial a dos individuos que se dedicaban a estafar a ciudadanos, ofreciéndoles de manera fraudulenta algunos cargos públicos. Estas personas se aprovechaban de la información privilegiada que tenían para ofrecer estos cargos”, explicó el oficial.

La red habría logrado apropiarse de más de 350 millones de pesos, sumados a través de múltiples engaños. Según la investigación, los capturados incluso se hicieron pasar por políticos y llegaron a presentarse como hombres de confianza de algunos senadores de la República, con el fin de dar credibilidad a sus falsas ofertas laborales. Ambos son oriundos de Bucaramanga y registran aproximadamente siete anotaciones en la Fiscalía por delitos como estafa y violación de datos personales.

El coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía Santander, destacó que la coordinación interinstitucional fue determinante para desarticular la estructura criminal. “Este operativo es un claro mensaje de que no permitiremos que la confianza de los ciudadanos sea vulnerada por estructuras criminales que se escudan en la falsa representación de la institucionalidad para cometer sus fechorías”, afirmó.



Las autoridades continúan las investigaciones para establecer si existen más personas vinculadas a la red y determinar el alcance total de las estafas cometidas en Santander y otras regiones del país.

Preliminarmente se conoce que alrededor de siete personas fueron engañadas con las falsas promesas de empleo, pero la Policía Nacional invitó a la comunidad a denunciar en caso de haber sido víctimas de estos delincuentes. Cualquier información la pueden entregar a través de la línea contra el crimen 314-358 7212.