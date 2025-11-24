En vivo
Capturan a estafadores que ofrecían supuestos cargos públicos en Bucaramanga

Capturan a estafadores que ofrecían supuestos cargos públicos en Bucaramanga

De acuerdo con las autoridades esta red se dedicada a estafas con supuestos cargos públicos en Santander y se apropiaron de $350 millones.

