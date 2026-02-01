En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Messi
Amnistía en Venezuela
Petro
Emergencia económica

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Conductor borracho chocó tres veces y terminó dentro de un local en Bucaramanga

Conductor borracho chocó tres veces y terminó dentro de un local en Bucaramanga

El hecho ocurrió tras intentar evadir un retén de tránsito. Dos establecimientos resultaron con daños materiales. Los propietarios, que levantaron sus emprendimientos con años de esfuerzo, reclaman respuestas.

Locales comerciales en cabecera tras conductor que chocó evadiendo un reten
Imagen de los comerciantes. Locales comerciales en cabecera tras conductor que chocó evadiendo un reten
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 1 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad