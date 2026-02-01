Conductor borracho chocó tres veces y terminó dentro de un local en Bucaramanga

Lo que comenzó como un intento por huir de un control de tránsito terminó en daños a dos establecimientos comerciales del barrio Cabecera.

Un joven, al parecer en estado de embriaguez, dio reversa en varias ocasiones y se estrelló contra un salón de belleza y una cafetería.

El accidente ocurrió en inmediaciones del parque San Pío, cuando el conductor de un vehículo intentó evadir un retén de tránsito. Según testigos, el hombre perdió el control, retrocedió bruscamente y chocó al menos tres veces, hasta terminar incrustado contra la fachada de un salón de belleza ubicado en la carrera 36 con calle 46.

El impacto causó graves daños materiales en el establecimiento y afectó también a una cafetería contigua.



Conductor ebrio terminó dentro de un local en Cabecera, Bucaramanga, por evadir un control de tránsito en el parque San Pío. El conductor dio reversa y chocó en tres ocasiones hasta estrellarse contra un salón de belleza. Los comerciantes afectados exigen el pago de los daños. pic.twitter.com/vjwVKipfef — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) February 1, 2026

Uno de los afectados es Gregorio Antonio Báez Moreno, ciudadano venezolano que desde hace ocho años instaló su salón de belleza en este sector comercial de Cabecera. Asegura que el local representa el sustento de su familia y ahora enfrenta pérdidas económicas por los destrozos.

“No le bastó al irresponsable con todos esos choques. Cuando siguió pudo haber arrollado a alguien”, relató el comerciante, quien espera que la familia del conductor responda por los daños.

La propietaria de la cafetería también expresó su preocupación. Señaló que llegó a Bucaramanga buscando mejores oportunidades y que hoy ve en riesgo su negocio por la imprudencia de terceros.

Los comerciantes piden a las autoridades que se garantice la reparación de los perjuicios y que se refuercen los controles para evitar que conductores en estado de embriaguez pongan en peligro a la comunidad.

El caso quedó en manos de las autoridades de tránsito, que adelantan las investigaciones correspondientes.