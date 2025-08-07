"Confiamos que cumpla el Gobierno": paperos de Santander tras levantar protesta

Líderes del sector papero en Santander señalaron que agradecen el respaldo del Ministerio de Agricultura, pero advierten que, si no se cumplen los compromisos, podrían reactivar las protestas.

Fausto Carvajal, representante del municipio de El Cerrito en Santander y miembro de la junta directiva de Fedepapa, confirmó que, tras reunión con el Gobierno nacional, se lograron acuerdos clave para evitar pérdidas masivas entre los agricultores dedicados al cultivo de papa.

Carvajal, quien también representa a los departamentos de Santander y Norte de Santander ante la federación, explicó que el precio de la papa cayó drásticamente en las últimas semanas, generando una crisis en el sector.

“La papa estaba muy barata y estábamos a reventar, nos reunimos con el Ministerio de Agricultura y acordamos que nos ayudarán a hacer compras públicas a los agricultores directos, a un precio justo, de manera que la gente no pierda”, señaló.

Entre los compromisos pactados está el respaldo del Banco Agrario y el Fondo para el Acceso a Insumos Agropecuarios (ARR), entidades que facilitarán nuevos plazos para el pago de deudas y la posibilidad de acceder a un sobre financiamiento, es decir, un nuevo crédito para cubrir obligaciones existentes y garantizar la continuidad de los cultivos.

Uno de los puntos más sensibles para los productores es el ingreso de papa extranjera, especialmente ilegal.

Carvajal denunció que sigue entrando papa de contrabando desde Ecuador, sin control por parte de las autoridades, afectando directamente a los pequeños y medianos agricultores colombianos.

“También llega papa precocida desde países como Nueva Zelanda y Bélgica. Hemos estado denunciando esto desde hace meses, y exigimos controles reales”, agregó.

Otro factor que complicó la situación fue la sobreproducción, es el alto precio que alcanzó una carga de papa que llegó a costar hasta $400.000 pesos, lo que motivó a muchos campesinos a sembrar sin prever una caída en la demanda, lo que generó un exceso de oferta y desplome en los precios.

Carvajal aclaró que por ahora no hay bloqueos ni protestas activas, y que el gremio confía en que los compromisos pactados se empiecen a cumplir en los próximos ocho días.

Sin embargo, advirtió que si no hay una respuesta efectiva del Gobierno, se verán obligados a reactivar las movilizaciones.

“Nosotros lo que queremos es trabajar, seguir cultivando y que no haya desorde, si se cumple lo pactado, no habrá necesidad de volver a las vías, pero si no hay soluciones reales, nos tocará unirnos otra vez y protestar con más fuerza”, concluyó el vocero de Fedepapa.