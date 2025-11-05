Cristian Portilla renuncia a su candidatura a la Alcaldía de Bucaramanga

El abogado y exsecretario privado de la Alcaldía de Bucaramanga durante la administración de Jaime Andrés Beltrán, Cristian Portilla, anunció este miércoles su renuncia a la candidatura para las elecciones atípicas que se realizarán el próximo 14 de diciembre en la capital santandereana.

A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, Portilla explicó que su decisión obedece a motivos personales y a un acto de responsabilidad y coherencia con sus principios.

“Después de una profunda reflexión personal y familiar, y poniendo en primer lugar la responsabilidad, la coherencia y la honestidad que siempre he defendido, he tomado la decisión de retirar mi candidatura a la Alcaldía de Bucaramanga para las próximas elecciones atípicas”, expresó el exfuncionario.

Cristian Portilla señaló que los asuntos personales que lo llevaron a dar un paso al costado requieren de su tiempo y atención en este momento, y aseguró que el servicio público debe ejercerse con total entrega y compromiso.



En su mensaje, también agradeció al exalcalde Jaime Andrés Beltrán, a su familia, y a los ciudadanos y líderes que respaldaron su proyecto político.

“Seguiré apoyando y acompañando este legado que inició Jaime Andrés, convencido de que su amor por la ciudad, demostrado en su compromiso y entrega total, trajo grandes resultados que hoy son reconocidos por la inmensa mayoría de los bumangueses”, añadió Portilla.Finalmente, hizo un llamado a la unidad y a continuar defendiendo los avances logrados en la ciudad durante la pasada administración.

“Invito a todos los bumangueses a unirnos para defender a Bucaramanga. Que Dios los bendiga y acompañe siempre”, concluyó el comunicado.Con esta decisión, el panorama político en Bucaramanga de cara a las elecciones atípicas sufre un nuevo reacomodo, mientras los distintos sectores evalúan posibles alianzas y respaldos para definir el nombre que representará la continuidad del proyecto político de Beltrán.