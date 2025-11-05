En vivo
Primicia

Cristian Portilla renuncia a su candidatura a la Alcaldía de Bucaramanga

El abogado y exsecretario privado del exalcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, renunció a su candidatura por "motivos personales y coherencia con sus principios".

cristian portilla junto a jaime andrés beltrán.jpg
Cristian Portilla junto al exalcalde Jaime Andrés Beltrán
// Foto: @soyjaimeandres
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de nov, 2025
Editado por: Julián Mejía

