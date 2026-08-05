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Cúcuta decreta día sin carro y moto por posesión presidencial y refuerza seguridad

La medida hace parte de las acciones preventivas adoptadas en coordinación con las autoridades de seguridad, luego del reciente atentado atribuido al ELN contra el comando de la Policía.

Presidente electo Abelardo De La Espriella en un acto de "Empalme Territorial" en Cúcuta.
Presidente electo Abelardo De La Espriella en un acto de "Empalme Territorial" en Cúcuta. Fotografía tomada de redes sociales.
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 5 de ago, 2026

La Alcaldía de Cúcuta anunció un paquete de medidas especiales de seguridad con motivo de la posesión del presidente electo Abelardo De la Espriella, programada para el próximo 7 de agosto, con el fin de prevenir alteraciones del orden público y reforzar la protección de la ciudadanía.

El alcalde Jorge Acevedo confirmó la expedición del Decreto 0257 del 4 de agosto de 2026, mediante el cual se establece un día sin carro y sin moto en toda la ciudad el viernes 7 de agosto, entre las 7:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde.

La administración municipal señaló que la medida hace parte de las acciones preventivas adoptadas en coordinación con las autoridades de seguridad, luego del reciente atentado atribuido al ELN contra el comando de la Policía de Norte de Santander.

Además, el decreto contempla la prohibición del parrillero en motocicleta, tanto para hombres como para mujeres, desde las 6:00 de la tarde del 6 de agosto hasta las 6:00 de la mañana del 9 de agosto, con el propósito de reducir riesgos y facilitar las labores de vigilancia.

La Alcaldía precisó que el decreto establece excepciones para algunos vehículos y actividades esenciales, las cuales deberán ser consultadas por la ciudadanía antes de la entrada en vigencia de las restricciones.

Las medidas fueron adoptadas en medio del fortalecimiento de los esquemas de seguridad en varias regiones del país por la posesión presidencial del próximo 7 de agosto. En Norte de Santander, las autoridades mantienen un alto nivel de alerta tras los recientes hechos de violencia atribuidos a grupos armados ilegales, situación que ha motivado la implementación de controles especiales para garantizar la seguridad de los habitantes y preservar el orden público durante la jornada.

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