“Cueste lo que cueste, no permitiremos la minería en Santurbán”: presidente Petro

El presidente Gustavo Petro ratificó desde Málaga, Santander, que la prioridad de su Gobierno es seguir protegiendo los páramos del país, en especial la zona de Santurbán , donde existen títulos mineros vigentes para la explotación de minas de oro, proyectos que hoy están suspendidos por fallos judiciales.

“Las agencias de minería del gobierno no deben permitir la explotación de oro en el páramo de Santurbán, nos caerá la procuradora encima, y la Fiscalía, porque están al servicio de eso intereses. Pero nuestro gobierno, cueste lo que cueste, no permitirá la minería en el páramo de Santurbán”, afirmó el mandatario ante unas 200 personas en el auditorio de la sede de la Universidad Industrial de Santander en Málaga.

"Si no se transforma el terreno olvidado, no hay Paz y se condena a la región a la violencia, ya lo estamos viendo; por eso hoy damos inicio a la sede universitaria de la UIS en Málaga, Santander, con una inversión de $90.000 millones."



En medio de aplausos el Presidente…

El mandatario resaltó la lucha continúa de los santandereanos por proteger el ecosistema de Santurbán. “Nosotros defendemos la lucha por la vida”, dijo.

“La riqueza no es cuanto acumulas en cosas, que tan intensa ha sido la vida. Hay que ponerle cuidado, producir por producir, es una discusión vieja, y si eso destruye la humanidad. Aquí en Santander hemos vivido la gran discusión del páramo de Santurbán, oro o agua. Aquí no hay discusión, es más valiosa el agua. Cuantos territorios de Colombia se han destruido por eso, por los dólares. Por eso aquí hay que tener un equilibrio. Nosotros no vamos a sacar al campesinado de los páramos, pero tenemos que llegar a un acuerdo. El páramo es que el produce el agua para Colombia, es un fenómeno natural”, manifestó Petro.

#Agenda | El Presidente @petrogustavo lideró la puesta en marcha de la construcción de la sede de la Universidad Industrial de Santander en Málaga, Santander.



#Agenda | El Presidente @petrogustavo lideró la puesta en marcha de la construcción de la sede de la Universidad Industrial de Santander en Málaga, Santander.

En este espacio atendió los requerimientos de la población e hizo propuestas en torno a la educación, la salud y el…

Sobre el páramo del Almorzadero, dijo que se necesita lograr un pacto con la comunidad del páramo "para lograr producción con el medio ambiente, eso no es fácil, eso hay que estudiarlo, por eso hay que tener una universidad en el territorio” aseveró Petro.

Finalmente, el presidente señaló que "la salud es la condición básica de existencia. Si un pueblo no tiene agua, no tiene alimentos, no tiene cómo curarse de una enfermedad, pues muere. Solucionar las condiciones materiales de existencia en un territorio es uno de los ejes fundamentales de la Paz en Colombia. Lo que estamos intentando promocionar es un sistema preventivo de la salud antes que nada".

En la ciudad de Málaga, el presidente Petro se comprometió en girar más recursos para terminar la pavimentación de la vía a Curos y en aportar los dineros que faltan para el cierre financiero para iniciar la construcción de la nueva sede de la Universidad Industrial de Santander.

