De película: así capturaron a banda de ladrones que se movía en carro por Bucaramanga

La Policía Metropolitana de Bucaramanga reportó la captura de tres personas, identificadas con los alias de “Jordan”, de 45 años; “Lascarro”, de 41; y “Liz”, de 30, por los delitos de hurto y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.

El operativo se adelantó en el barrio Campo Hermoso gracias a la información ciudadana y a la rápida reacción de las patrullas con el denominado “Plan Candado”. Los uniformados sorprendieron a los tres señalados cuando se movilizaban en un vehículo, en el que fue hallado un revólver con seis cartuchos.

De acuerdo con el reporte policial, minutos antes los capturados habían hurtado un celular y un anillo de oro a un ciudadano. Durante el procedimiento también se incautaron tres dispositivos móviles y se inmovilizó el automóvil en el que se transportaban, utilizado presuntamente para la comisión de actividades delictivas.

¡De película! Con apoyo de las cámaras de seguridad, la Policía interceptó un vehículo donde se movilizaba un grupo de ladrones en Bucaramanga. En las labores de registro, encontraron un arma de fuego y elementos hurtados #MañanasBlu pic.twitter.com/8gjcS7AnPe — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 2, 2025

Según información de la comunidad, los detenidos serían delincuentes dedicados a diferentes hechos delictivos en la ciudad. Los capturados y el arma fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que los presentará ante un juez de control de garantías.

En lo corrido de 2025, la Policía Metropolitana de Bucaramanga ha capturado a 404 personas por delitos relacionados con armas de fuego y a 514 por hurto a personas.