En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Protesta de motociclistas
Acuerdo comercial EEUU - China
Ataques a 'narcolanchas'
Huracán Melissa

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Desbordamiento de río y quebrada genera graves afectaciones en Onzaga, Santander

Desbordamiento de río y quebrada genera graves afectaciones en Onzaga, Santander

Las lluvias de las últimas horas provocaron emergencias en cinco municipios de Santander.

Emergencia Onzaga.jpg
Blu Radio. Emergencia Onzaga //Foto: suministrada
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: 30 de oct, 2025

Las fuertes lluvias registradas en la tarde de este miércoles 29 de octubre provocaron una emergencia en el municipio de Onzaga, sur de Santander, por el desbordamiento del río Chaguacá y la quebrada Siachía, que generó inundaciones y daños en varios sectores de la localidad.

De acuerdo con los reportes preliminares, el aumento del caudal de estos afluentes afectó tramos viales y dificultó el paso vehicular. En la zona urbana, el polideportivo y la cancha de fútbol del municipio resultaron inundados, al igual que un barrio cercano. Además, se reportan daños en acueductos rurales y en algunos puentes ubicados sobre la vía que conduce al corregimiento de Chaguacá.

La ola invernal también deja afectaciones en otros municipios de Santander. En Vélez, la vereda Zaranda reporta 27 familias afectadas, algunas de las cuales debieron ser evacuadas por riesgo de inundación.

En la vía nacional, jurisdicción de Güepsa y Barbosa, continúan los problemas de movilidad debido al deterioro del estado de las vías. En Vado Real, se registran afectaciones en el suministro de agua potable, mientras que en Suaita persiste un fenómeno de remoción en masa que impacta varias veredas rurales en dirección a San José de Suaita y Vado Real.

Lea también:

  1. Vías cerradas y viviendas afectadas dejan lluvias
    Vías cerradas y viviendas afectadas dejan lluvias
    Foto: Suministrada
    Santanderes

    Vías cerradas y viviendas afectadas dejan lluvias en tres municipios de Santander

  2. Emergencia en el municipio de San Andrés ante fuertes lluvias.JPG
    Imagen de los habitantes. Emergencia en el municipio de San Andrés ante fuertes lluvias
    Santanderes

    Cuatro municipios de Santander en alerta roja por intensas lluvias e inundaciones

Por su parte, en el municipio de Oiba, los Bomberos Voluntarios atendieron emergencias por caída de árboles de gran tamaño sobre la vía nacional, a dos kilómetros del casco urbano que conduce a Bogotá, los cuales afectaron vehículos que transitaban por la zona. Además, tres viviendas resultaron destechadas por los fuertes vientos, y se reportaron árboles caídos en las veredas La Charca y Barro Blanco.

Las autoridades departamentales de gestión del riesgo recopilan información para determinar el alcance de los daños y coordinar la atención a las familias afectadas en los distintos municipios impactados por las lluvias.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Santander

Emergencias por lluvias

Bucaramanga

Blu Radio

Publicidad

Publicidad

Publicidad