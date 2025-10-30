Desbordamiento de río y quebrada genera graves afectaciones en Onzaga, Santander

Las fuertes lluvias registradas en la tarde de este miércoles 29 de octubre provocaron una emergencia en el municipio de Onzaga, sur de Santander, por el desbordamiento del río Chaguacá y la quebrada Siachía, que generó inundaciones y daños en varios sectores de la localidad.

De acuerdo con los reportes preliminares, el aumento del caudal de estos afluentes afectó tramos viales y dificultó el paso vehicular. En la zona urbana, el polideportivo y la cancha de fútbol del municipio resultaron inundados, al igual que un barrio cercano. Además, se reportan daños en acueductos rurales y en algunos puentes ubicados sobre la vía que conduce al corregimiento de Chaguacá.

La ola invernal también deja afectaciones en otros municipios de Santander. En Vélez, la vereda Zaranda reporta 27 familias afectadas, algunas de las cuales debieron ser evacuadas por riesgo de inundación.

En la vía nacional, jurisdicción de Güepsa y Barbosa, continúan los problemas de movilidad debido al deterioro del estado de las vías. En Vado Real, se registran afectaciones en el suministro de agua potable, mientras que en Suaita persiste un fenómeno de remoción en masa que impacta varias veredas rurales en dirección a San José de Suaita y Vado Real.



Por su parte, en el municipio de Oiba, los Bomberos Voluntarios atendieron emergencias por caída de árboles de gran tamaño sobre la vía nacional, a dos kilómetros del casco urbano que conduce a Bogotá, los cuales afectaron vehículos que transitaban por la zona. Además, tres viviendas resultaron destechadas por los fuertes vientos, y se reportaron árboles caídos en las veredas La Charca y Barro Blanco.

Las autoridades departamentales de gestión del riesgo recopilan información para determinar el alcance de los daños y coordinar la atención a las familias afectadas en los distintos municipios impactados por las lluvias.