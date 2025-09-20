Director de la Policía anunció recompensa de hasta $100 millones por atentados en el Cauca

Durante la transmisión de mando de la Policía Metropolitana de Bucaramanga y de Santander, el director general de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana, anunció una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita ubicar y capturar a los responsables de la reciente escalada terrorista registrada en el departamento del Cauca.

Los hechos más graves ocurrieron en el municipio de Puerto Tejada, donde el patrullero Jasmir Gustavo Ortiz perdió la vida tras recibir un impacto de bala en la cabeza.

El director general de la Policía Nacional Carlos Fernando Triana anunció una recompensa de hasta 100 millones de pesos por la escalada terroristas del Cauca donde un policía murió. #VocesySonidos pic.twitter.com/VJTqtZmV4F — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 20, 2025

El uniformado fue sorprendido cuando conducía una motocicleta en compañía de otro policía, en medio de un plan pistola ordenado por grupos armados ilegales que delinquen en la zona, y se dirigían a atender una supuesta alteración del orden público.

“El asesinato de nuestro patrullero fue un acto vil y cobarde. Rechazamos de manera categórica estas acciones violentas que también han afectado a la población civil. A su familia extendemos nuestras más sentidas condolencias y ratificamos que la institución tiene toda la capacidad en inteligencia e investigación criminal para dar con el responsable. Por eso ofrecemos hasta 100 millones de pesos por información que conduzca a su captura”, declaró el general Triana.



Además del homicidio del uniformado, en Morales y Miranda se reportaron otros hechos violentos, entre ellos la incineración de un bus, lo que ha generado voces de rechazo y preocupación en el norte del Cauca.

El director de la Policía destacó que ya se trabaja de manera articulada con la Fiscalía General de la Nación para esclarecer lo ocurrido y frenar los ataques contra la fuerza pública.