Terror en Bucaramanga: ataques sicariales dejan dos muertos y tres heridos

En menos de seis horas, la violencia volvió a sacudir a Bucaramanga. Dos ataques armados registrados en el norte de la ciudad dejaron como saldo dos personas muertas y tres más heridas.

#Atención Dos personas muertas y tres mas heridas dejan dos ataques sicariales en las últimas horas en el norte de Bucaramanga. Autoridades investigan los hechos #VocesySonidos pic.twitter.com/3luMa6RAwg — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 16, 2025

El primer hecho ocurrió en el barrio Kennedy norte de la ciudad, donde Raúl Andrés Muñoz fue sorprendido por hombres en motocicleta mientras descargaba fruta de un camión.

De acuerdo con el registro de una cámara de seguridad, dos sujetos en moto llegaron hasta la vía donde se encontraba el vehículo de carga y esperaron a que la víctima apareciera.

Al verlo, el parrillero desenfundó un arma de fuego y le disparó en el pecho, una vez en el suelo, le propinó varios impactos más, en total seis disparos.

Tras el ataque, los agresores huyeron en la misma motocicleta. Sin embargo, las autoridades lograron identificar las placas de la motocicleta y los rostros de los responsables, quienes ya son buscados.

Horas después, sobre las 11:00 de la noche, otro ataque sicarial se registró en el barrio San Rafael, en un establecimiento conocido como El Almendro, cerca del CAI de La Virgen.

Testigos aseguraron que un hombre llegó en una motocicleta de color negro, parqueó en la entrada y, con casco cerrado, descendió del vehículo, sacó un arma y disparó de manera indiscriminada contra quienes estaban en el lugar.

El ataque iba dirigido contra Javier Eduardo Joya Rivera, quien perdió la vida en el sitio.

Otras tres personas, que se encontraban consumiendo bebidas embriagantes con la víctima, resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital Local del Norte, donde permanecen bajo pronóstico reservado.

Las autoridades no descartan que los dos hechos violentos estén relacionados con un ajuste de cuentas entre estructuras criminales que delinquen en Bucaramanga, dado que las 2 víctimas registran diferentes anotaciones judiciales.