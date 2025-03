Duro enfrentamiento de una mujer contra dos hombres armados en Cúcuta; no se dejó robar

Es viral un video en el que una valiente mujer se enfrenta a dos delincuentes que la abordaron cuando llegaba a su casa en Cúcuta.

El arriesgado momento quedó registrado en un video en el que se puede ver cómo la mujer llega en su motocicleta y cuando ya está bajando de su vehículo, se acercan dos delincuentes armados y la abordan para robarle sus pertenencias.

La mujer, sin miedo a nada, se armó de valor y en un acto rápido los enfrentó, se quitó el casco para tener con qué defenderse, mientras los dos hombres, sin ningún tipo de piedad le pegaban con las armas.

La mujer, pese a los golpes, siguió defendiéndose, e incluso se atrevió a perseguirlos en medio de la adrenalina que le causó el momento.

El video fue rápidamente compartido en redes sociales y generando cientos de comentarios de quienes exaltan su valentía, como también de quienes asegura que se trató de un comportamiento muy arriesgado que podrían haber puesto en peligro su vida.

Se trata de Karen Chaparro, quien habló para Noticias Caracol y aseguró que tal vez su forma de actuar se debió a que trabajó a la Policía y por eso su valentía.

"Parqueo mi moto y se me acercan dos hombres armados, encapuchados, totalmente tapados. No se les veía nada. Empezaron a golpearme y yo para defenderme y no dejarme hacer nada pues obviamente me retiré el casco y como pude intenté golpearlos a ellos también", contó Chaparro.

Y agregó, "teniendo en cuenta de que yo presté el servicio en la policía nacional y a nivel de entrenamiento también deportivo. Empoderada en mí de que yo era capaz contra esos dos hombres, la verdad".

La mujer resultó con una herida en su cabeza, y contó que interpuso la debida denuncia con el fin de que las autoridades pongan el ojo en la inseguridad que se vive en la ciudad de Cúcuta.