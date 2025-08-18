Ejército desmantela laboratorio de cocaína en el Magdalena Medio: tenía más de 560 kilos de cocaína

En una operación militar desarrollada en la vereda Caño Seco, jurisdicción de San Alberto (Cesar), tropas del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía, ubicaron y destruyeron un laboratorio de procesamiento de clorhidrato de cocaína que pertenecería al grupo armado organizado (GAO) Conquistadores de la Sierra Nevada.

De acuerdo con la información oficial, en el lugar fueron hallados más de 560 kilos de clorhidrato de cocaína, 170 kilos de pasta base, 2.486 galones de insumos líquidos y 450 kilos de insumos sólidos, empleados en la cadena de producción de estupefacientes. Con esta acción, las autoridades evitaron la circulación de aproximadamente dos millones de dosis de droga en el mercado ilegal.

El coronel Gerson Iván Molina Cortés, comandante de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, aseguró que se trata de un golpe contundente contra las finanzas de esta estructura criminal: “En la vereda Caño Seco fueron hallados laboratorios, base de cocaína e insumos químicos listos para la producción de droga y su distribución en la región”, explicó.

Según cálculos de inteligencia militar, las pérdidas económicas para el GAO Conquistadores de la Sierra superarían los 3.400 millones de pesos, recursos que nutrían su capacidad de expansión y sostenimiento en el Magdalena Medio.

Este resultado, resaltó la Fuerza Pública, hace parte de las operaciones conjuntas para neutralizar las economías ilícitas que alimentan la violencia en el sur del Cesar y zonas vecinas de Santander. Además, evidencia el compromiso del Estado en frenar la financiación del narcotráfico que fortalece a grupos armados organizados en corredores estratégicos del país.

Las autoridades reiteraron que continuarán con estas acciones ofensivas en el Magdalena Medio para debilitar de manera estructural a las organizaciones criminales que se lucran de la producción y tráfico de drogas ilícitas.