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“Él siempre nos llegaba de sorpresa”: padre de soldado santandereano muerto en Putumayo

Brandon Leonel Jiménez es uno de los tres militares santandereanos que fallecieron en el accidente del avión de las Fuerzas Militares en el que se movilizaban 126 personas.

Soldado muerto.jpg
Brandon Leonel Jiménez es uno de los tres militares santandereanos que fallecieron en el accidente del avión de las Fuerzas Militares en el que se movilizaban 126 personas.
// Suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 25 de mar, 2026

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