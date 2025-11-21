En vivo
En Bucaramanga funcionará el tercer centro de industrialización regional del café del país

En Bucaramanga funcionará el tercer centro de industrialización regional del café del país

El Centro de Industrialización Regional de Café contará con un laboratorio de catación y un centro de capacitación y asistencia técnica.

