En Bucaramanga funcionará el tercer centro de industrialización regional del café del país

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) presentó en Bucaramanga el nuevo Centro de Industrialización Regional de Café (CIR), llamado “Entre Árboles”, el tercero que se instala en el país como parte de la estrategia nacional para fortalecer la cadena de valor del café desde las regiones.

El centro, ubicado en el corazón comercial de la ciudad, promete convertirse en un motor de transformación para la caficultura santandereana, al acercar tecnología, innovación y procesos de alto valor agregado a los productores.

Según la FNC, la infraestructura cuenta con equipos de última generación y tendrá capacidad para trillar hasta 1.000 sacos al mes y realizar 22 toneladas de tostión, garantizando estándares de calidad en cada etapa del proceso.

“En cada nuevo centro de industrialización el caficultor encuentra un lugar confiable donde puede entregar su café para procesarlo con los mayores estándares de calidad y avanzar en la cadena de valor”, señaló Germán Bahamón, gerente general de la FNC, quien recordó que este modelo arrancó en Neiva y Manizales y se proyecta hacia la creación de 15 centros en todo el país.



“Entre Árboles” también será un espacio para la formación y el desarrollo técnico. El CIR contará con un laboratorio de catación, un centro de capacitación y asistencia técnica y alianzas con universidades locales para impulsar procesos de control de calidad, desarrollo de nuevos productos y formación en transformación del grano.

Además, el lanzamiento del centro está ligado a la presentación de la nueva marca regional “Entre Árboles”, con la que se busca posicionar a Santander como un referente nacional en cafés sostenibles, cultivados bajo sombra y con un enfoque en conservación ambiental y alta calidad sensorial.

La FNC destacó que, desde Almacafé y a través del servicio Cafenlace, los productores también podrán enviar desde este centro su café procesado directamente a clientes en el exterior, ampliando sus oportunidades de comercialización.