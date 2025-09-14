En Bucaramanga prepararon la hamburguesa más grande de Santander: pesó 50 kilos

Un verdadero espectáculo gastronómico se vivió en Neomundo, donde se llevó a cabo Gastrofusión, evento que en el marco de la Feria de Bucaramanga reunió a decenas de restaurantes y marcas locales con el propósito de mostrar el talento culinario de la región.

La actividad tuvo como plato estrella la preparación de la hamburguesa más grande hecha en Santander, que alcanzó un peso de 50 kilos y un diámetro de 1,20 metros. La propuesta no solo buscó impresionar por su tamaño, sino también destacar la riqueza de la despensa santandereana.

El pan, elaborado especialmente por Nurki, sorprendió con sus 40 centímetros de diámetro, y fue la base para sumar capas de pollo desmechado de Macpollo, vegetales frescos, salsa tártara y piña, ingredientes que se robaron la atención de los asistentes.

“Es la hamburguesa más grande de Santander, lograda gracias a la participación de restaurantes de la región. Este evento buscó unir al sector gastronómico y exaltar lo nuestro. Además, hicimos una competencia para escoger cuál era la tártara y la piña más deliciosa”, explicó Sergio Garcés, organizador de Gastrofusión.

La creación no solo fue un reto culinario, y se escogió la hamburguesa porque es lo que más se vende en la región con productos que llevan hasta huevo frito o chicharrones, que marcan la diferencia de disfrutar una hamburguesa en Bucaramanga, además también un ejercicio de trabajo en equipo y creatividad.

Decenas de chefs, cocineros y estudiantes de gastronomía se unieron para ensamblar la gigantesca hamburguesa, que fue compartida con los asistentes del evento.

El público celebró la iniciativa que dejó en alto a Bucaramanga como capital del sabor y permitió que la gastronomía local brillara en un escenario de innovación y unión.

Con actividades como esta, Gastrofusión reafirma el propósito de convertirse en una vitrina que fortalezca el sector, impulse el turismo gastronómico y promueva el consumo de productos locales, demostrando que en Santander su cocina también son motivos de orgullo y celebración.