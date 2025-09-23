En vivo
En octubre rodarían nuevos buses de Metrolínea, según plan de recuperación: ¿Se cumplirá?

En octubre rodarían nuevos buses de Metrolínea, según plan de recuperación: ¿Se cumplirá?

Serán 12 buses padrones los que empezarían a rodar en octubre de 2025.

Metrolínea.jpg
BLU Radio. Sistema de Transporte Masivo Metrolínea / Foto: Metrolínea
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: 23 de sept, 2025

El director del Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB), Jhon Manuel Delgado, anunció que la entidad avanza en la reorientación del futuro de la movilidad en la región, en medio de la crisis operativa que atraviesa el Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM).

Según explicó, este plan contempla tres líneas de acción que buscan garantizar mejores condiciones para los usuarios. La primera es fortalecer las medidas contra el transporte informal, sin descuidar el diálogo con los motociclistas, con quienes se mantienen mesas de incidencia.

La segunda se concentra en la implementación de la fase uno del sistema de transporte masivo, prevista para iniciar en octubre de 2025, con 12 nuevos buses tipo padrón que empezarán a rodar, según lo estipulado por Metrolínea para esa fase que cuenta con recursos por $8.300 millones a través del convenio entre el Área Metropolitana de Bucaramanga y la Alcaldía Municipal.

Los vehículos tendrán una capacidad cada uno para 80 pasajeros y la meta es la movilización entre 100.000 y 130.000 pasajeros al mes.

Finalmente, el tercer componente busca consolidar esquemas de integración con el transporte público colectivo, con el fin de corregir las asimetrías en cobertura y frecuencias que hoy afectan la movilidad en el área metropolitana.

Delgado aseguró que estos planes hacen parte de un proceso de reorganización que se desprende del cierre de los contratos de concesión del SITM y que ha llevado a replantear el modelo de operación.

El anuncio se dio en el marco de la decisión de la Junta Metropolitana de aplazar la jornada del Día sin Carro y sin Moto para 2025, al considerar que no existen condiciones operativas que garanticen el éxito de la actividad.

“No se trata de renunciar a la movilidad sostenible, sino de planificar con rigor para ofrecer un transporte público digno, eficiente y seguro”, puntualizó.

