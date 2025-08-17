Enfermera se salvó de morir tras ataque de sicarios en Floridablanca, Santander

Temor hay entre los habitantes del barrio Villabel en Floridablanca, porque una enfermera residente del barrio identificada como Luz Ayda Patiño Olarte, de 42 años, fue victima de un ataque con arma de fuego por cuatro hombres que se movilizaban en dos motocicletas.

Según el reporte de las autoridades el hecho ocurrió cuando Luz Ayda Patiño Olarte paseaba a su mascota frente a su casa, la víctima, de manera repentina corrió a auxiliarse como pudo en su vivienda luego que al barrio llegaran cuatro hombres en motocicleta vestidos con ropa construcción, disparando en diferentes direcciones.

Uno de los parrilleros descendió de la motocicleta y desenfundó un arma de fuego en dirección hacia donde estaba la mujer quen intentaba cerrar la puerta principal de la casa, pero el hombre disparó en repetidas ocasiones contra la fachada. Una de las balas impactó en la región axilar posterior derecha.

Tras el ataque, los responsables huyeron, mientras familiares y vecinos auxiliaron a la mujer.

Con apoyo de la Policía Nacional fue trasladada de urgencia en un vehículo institucional a la Clínica La Foscal, donde permanece bajo observación médica.

El parte preliminar indica que Luz Ayda se encuentra estable, consciente y que, por fortuna, la lesión no comprometió órganos vitales. Actualmente, está siendo sometida a exámenes de rayos X para determinar la gravedad de la herida.

Las autoridades confirmaron que la víctima no registra antecedentes judiciales ni había reportado amenazas previas. Aunque una de las hipótesis apunta a que se trató de una bala perdida en medio de un enfrentamiento criminal, las investigaciones siguen en curso para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.