Estadio Montanini se convierte en una galería de arte urbano gracias a Pinta La Bonita

El Estadio Américo Montanini de Bucaramanga ya no es solo un ícono deportivo: ahora también es una monumental galería de arte urbano. Así lo dejó el Festival Pinta La Bonita 2025, que concluyó su cuarta edición con una intervención sin precedentes que transformó por completo la fachada del escenario, sumando más de 500 metros cuadrados de murales elaborados por destacados crews y artistas del país.

La iniciativa, liderada por la Corporación Intutober, se consolida como una de las apuestas de mayor impacto en la estrategia de marketing territorial de Bucaramanga. Su objetivo: demostrar que el arte callejero es capaz de reinterpretar y revitalizar espacios emblemáticos, convirtiéndolos en puntos de interés turístico y cultural.

Durante el 28, 29 y 30 de noviembre, colectivos locales y nacionales -entre ellos Grafismo Colectivo, Golden Caps, Fuego en el 23, Tres Perros, C4 Crew, Fun Guys, Acid Skills y Hycania- realizaron una intervención maratónica que dejó al Montanini con una nueva identidad visual. Sus obras, cargadas de color, técnica y narrativa urbana, ahora hacen parte del paisaje cotidiano para deportistas, vecinos y visitantes.

Los organizadores calificaron esta edición como un “regalo para la ciudad”, un hito que marcará el camino para futuras intervenciones artísticas a gran escala en Bucaramanga. La transformación del estadio, además, evidencia cómo la autogestión y el trabajo colectivo pueden resignificar cualquier estructura urbana.



La fachada del Estadio Américo Montanini ha sido transformada en una monumental galería de arte urbano gracias al Festival Pinta La Bonita 2025

Con esta intervención, el Festival Pinta La Bonita amplía la ruta turística de la ciudad, sumando el Montanini a otros espacios intervenidos en versiones anteriores, como la Calle 45 y la Cárcel Modelo. El estadio, tradicionalmente asociado con el deporte, entra ahora a la lista de destinos culturales que invitan al recorrido, la fotografía y el disfrute del arte urbano.

El cierre del festival estuvo marcado por el evento “Las Pulgas Bailan”, una fiesta que combinó música, expresión artística y celebración comunitaria, dando fin a una edición que selló definitivamente al Montanini como un nuevo templo cultural de la ciudad.