Estos son los proyectos que Santander presentará a presidente electo en empalme regional

Con una agenda enfocada en infraestructura, seguridad y conectividad, el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, y el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, presentarán este martes 14 de julio al presidente electo, Abelardo De La Espriella, un paquete de proyectos estratégicos que buscan respaldo del Gobierno Nacional durante la jornada de empalme con los territorios que se realizará en la capital santandereana.

El alcalde Cristian Portilla aseguró que el propósito del encuentro es exponer las principales necesidades de las regiones y gestionar el apoyo económico del Gobierno entrante para sacar adelante iniciativas que, según dijo, superan la capacidad financiera de los entes territoriales.

Portilla afirmó que Bucaramanga requiere una relación permanente con la Nación para afrontar retos que, en muchos casos, corresponden al nivel central. En ese sentido, anunció que entregará un informe sobre la situación de seguridad de la ciudad con cifras, estrategias y planes de acción, como parte del llamado para integrar el bloque de defensa y seguridad urbana promovido por el presidente electo.

"Los territorios no salen adelante únicamente con recursos propios. Necesitamos el respaldo del Gobierno Nacional para resolver problemáticas que no podemos asumir solos", señaló el mandatario local.



Por su parte, el gobernador Juvenal Díaz explicó que la Presidencia entrante definió que cada departamento presentará tres proyectos en fase III y tres necesidades prioritarias, mientras que cada provincia expondrá tres iniciativas de impacto regional a través de alcaldes previamente designados.

En el caso de Santander, las prioridades estarán concentradas en tres grandes frentes. El primero corresponde al proyecto integral de infraestructura turística y deportiva, que contempla nuevas fases para el centro de espectáculos la Arena Bonita, el desarrollo de Topocoro y la Aldea Guané, en el municipio de Los Santos, obras que ya se encuentran en ejecución y requieren recursos adicionales para continuar.

La segunda apuesta busca ampliar la conectividad de las instituciones educativas rurales. Según el gobernador, actualmente el departamento destina más de 55.000 millones de pesos al sostenimiento del servicio de internet en escuelas y colegios, por lo que se plantea una inversión cercana a los 140.000 millones de pesos para construir infraestructura propia que garantice el servicio y reduzca esos costos de operación.

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El tercer proyecto corresponde al Anillo Vial Externo Metropolitano, iniciativa que ya avanza en su fase de ejecución y está a la espera de la licencia ambiental. La Gobernación espera obtener respaldo del Gobierno Nacional para acelerar las obras y dejar al menos 16 kilómetros pavimentados durante la actual administración y el primer año del nuevo gobierno.

Además de las iniciativas departamentales, cada una de las provincias de Santander presentará proyectos priorizados junto con sus alcaldes, enfocados principalmente en cultura, turismo e infraestructura, sectores definidos como prioritarios por el equipo del presidente electo para esta primera jornada de empalme con las regiones.