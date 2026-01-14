¿Exceso de velocidad o falla mecánica? Investigan muerte de niña en accidente en Vélez

En zona rural de Vélez, al sur de Santander, en la vereda Loma Alta, el lunes 11 de enero se presentó una tragedia cuando cinco personas se movilizaban en una cuatri moto tipo buggy. Una niña de 13 años murió, las otras cuatro personas, entre ellas una menor de 17 años, resultaron heridas y permanecen bajo observación médica.

Orlando Ariza, alcalde de Vélez, dio a conocer detalles del fatal accidente.

"La cuatri moto dio vueltas no sabemos en qué circunstancias. Lamentamos la muerte de esta niña y de parte de la administración la solidaridad con la familia y con los habitantes de esta vereda”.

La menor fue trasladada de manera inmediata al Hospital Regional de Vélez, donde pese a los esfuerzos del personal médico, falleció debido a la gravedad del trauma craneoencefálico. La Policía de Tránsito investiga este siniestro vial ocurrido en la vía que comunica con el municipio de Barbosa.



El jefe de la Seccional de Tránsito en Santander, el mayor Carlos Vergara, envió una invitación a la comunidad frente hechos como este, “el llamado a los ciudadanos es al buen comportamiento en las vías porque se nos siguen presentando hechos con fatalidades”.

Las autoridades adelantan la investigación para establecer la causa exacta del accidente, entre ellas un posible exceso de velocidad o una falla mecánica.

Además, reiteraron la importancia de respetar las normas de tránsito y utilizar de manera responsable este tipo de vehículos, especialmente cuando se transportan menores de edad.