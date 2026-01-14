En vivo
¿Exceso de velocidad o falla mecánica? Investigan muerte de niña en accidente en Vélez

¿Exceso de velocidad o falla mecánica? Investigan muerte de niña en accidente en Vélez

La menor de 13 años falleció en un insólito accidente en una cuatrimoto tipo buggy.

